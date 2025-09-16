Atletica e Regione Lombardia, “staffetta” da 60mila euro per i giovani talenti

Borse di studio per i giovani tra i 15 e i 23 anni tesserati dalla Federazione italiana atletica leggera (Fidal) Lombardia e non appartenenti ai Corpi militari. Lo prevede l’accordo di collaborazione “Talento 2025 – Formiamo i campioni di domani” siglato da Regione Lombardia e CRL Fidal che rafforza lo stanziamento dello scorso anno portando il contributo da 40mila a 60mila euro.

L’iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare e accompagnare atlete e atleti lombardi under 23 nel loro percorso di crescita sportiva e personale. Le borse di studio servono infatti a sostenere l’attività sportiva, a coprire le cure in caso di infortunio e a finanziare la partecipazione alle competizioni internazionali per i talenti più meritevoli.

«Con l’accordo, Regione Lombardia investe sui giovani talenti, offrendo loro non solo un sostegno economico, ma anche gli strumenti per crescere come persone oltre che come atleti – ha detto il sottosegretario con delega a sport e giovani Federica Picchi – La dotazione è stata incrementata, in termini di risorse, anche per gli straordinari risultati raggiunti dalla squadra lombarda di atletica U20 agli scorsi Campionati europei. La nostra regione è un vivaio straordinario che continua a dare lustro all’Italia».

Un altro pilastro dell’accordo è la formazione: gli atleti selezionati prenderanno parte a un percorso dedicato per acquisire competenze utili dentro e fuori dal campo, con moduli su gestione della carriera scolastica e sportiva, utilizzo consapevole dei media e dei social, cura della propria immagine e relazioni interpersonali.