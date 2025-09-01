Varese News

Varese Laghi

Attivato il nuovo collegamento bus tra le stazioni di Malnate e Gaggiolo

Il servizio, attivo nelle fasce orarie dedicate ai pendolari, prevede passaggi ogni 30 minuti al mattino e nel tardo pomeriggio

autolinee varesine navetta malnate gaggiolo

È partito oggi, lunedì 1° settembre, il nuovo servizio di trasporto pubblico che collega Malnate e le sue frazioni di Gurone e Folla alla stazione ferroviaria di Gaggiolo, passando per Cantello e Ligurno. Una novità importante per chi si sposta ogni giorno verso la Svizzera e per tutti i residenti che ora possono contare su un collegamento diretto e più efficiente con la rete ferroviaria transfrontaliera.

Servizio per i frontalieri

Il servizio, attivo nelle fasce orarie dedicate ai pendolari, è una diramazione della linea V145 Varese–Clivio, con passaggi ogni 30 minuti al mattino e nel tardo pomeriggio. Il progetto è stato realizzato grazie alla collaborazione tra Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale, Provincia di Varese e Comuni coinvolti, tra cui Malnate e Cantello.

Un passo verso la mobilità sostenibile

Il nuovo collegamento permette ai residenti di raggiungere più facilmente la stazione ferroviaria di Gaggiolo, punto di partenza per i treni transfrontalieri TILO diretti in Svizzera. Si punta così a incentivare l’uso del trasporto pubblico e a ridurre il traffico veicolare, specialmente per i pendolari frontalieri.

Orari, percorso e tariffe

Il servizio sarà attivo dal lunedì al venerdì: dalle 5:35 alle 8:35 con partenze da Malnate verso Gaggiolo; dalle 16:15 alle 20:45 con partenze da Gaggiolo verso Malnate. Le corse avranno una frequenza di 30 minuti.

Il percorso attraversa Malnate passando per il centro città, Gurone e via Kennedy, prosegue poi attraverso Cantello e Ligurno, fino alla stazione di Gaggiolo.

Il servizio è gestito da Autolinee Varesine, che già opera nel trasporto pubblico in provincia di Varese.

Le tariffe

Per tratte interne ai Comuni di Cantello o Malnate:
Corsa singola: €1,60
Abbonamento settimanale (5 giorni): €9,50
Abbonamento mensile: €39,00

Per tratte tra Malnate e Cantello, Ligurno o Gaggiolo:
Corsa singola: €2,10
Abbonamento settimanale (5 giorni): €12,00
Abbonamento mensile: €50,00

Sono previsti sconti per studenti e under 26. I biglietti possono essere acquistati online sul sito di Autolinee Varesine o presso la biglietteria di Piazzale Kennedy a Varese.

Da settembre navetta tra Malnate e Gaggiolo: ogni 30 minuti nelle fasce orarie dei frontalieri

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 01 Settembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.