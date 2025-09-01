Attivato il nuovo collegamento bus tra le stazioni di Malnate e Gaggiolo
Il servizio, attivo nelle fasce orarie dedicate ai pendolari, prevede passaggi ogni 30 minuti al mattino e nel tardo pomeriggio
È partito oggi, lunedì 1° settembre, il nuovo servizio di trasporto pubblico che collega Malnate e le sue frazioni di Gurone e Folla alla stazione ferroviaria di Gaggiolo, passando per Cantello e Ligurno. Una novità importante per chi si sposta ogni giorno verso la Svizzera e per tutti i residenti che ora possono contare su un collegamento diretto e più efficiente con la rete ferroviaria transfrontaliera.
Servizio per i frontalieri
Il servizio, attivo nelle fasce orarie dedicate ai pendolari, è una diramazione della linea V145 Varese–Clivio, con passaggi ogni 30 minuti al mattino e nel tardo pomeriggio. Il progetto è stato realizzato grazie alla collaborazione tra Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale, Provincia di Varese e Comuni coinvolti, tra cui Malnate e Cantello.
Un passo verso la mobilità sostenibile
Il nuovo collegamento permette ai residenti di raggiungere più facilmente la stazione ferroviaria di Gaggiolo, punto di partenza per i treni transfrontalieri TILO diretti in Svizzera. Si punta così a incentivare l’uso del trasporto pubblico e a ridurre il traffico veicolare, specialmente per i pendolari frontalieri.
Orari, percorso e tariffe
Il servizio sarà attivo dal lunedì al venerdì: dalle 5:35 alle 8:35 con partenze da Malnate verso Gaggiolo; dalle 16:15 alle 20:45 con partenze da Gaggiolo verso Malnate. Le corse avranno una frequenza di 30 minuti.
Il percorso attraversa Malnate passando per il centro città, Gurone e via Kennedy, prosegue poi attraverso Cantello e Ligurno, fino alla stazione di Gaggiolo.
Il servizio è gestito da Autolinee Varesine, che già opera nel trasporto pubblico in provincia di Varese.
Le tariffe
Per tratte interne ai Comuni di Cantello o Malnate:
Corsa singola: €1,60
Abbonamento settimanale (5 giorni): €9,50
Abbonamento mensile: €39,00
Per tratte tra Malnate e Cantello, Ligurno o Gaggiolo:
Corsa singola: €2,10
Abbonamento settimanale (5 giorni): €12,00
Abbonamento mensile: €50,00
Sono previsti sconti per studenti e under 26. I biglietti possono essere acquistati online sul sito di Autolinee Varesine o presso la biglietteria di Piazzale Kennedy a Varese.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.