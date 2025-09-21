Auto contro un muro nella notte a Luino: ventenne trasportato in ospedale dall’elisoccorso
L’incidente è avvenuto alle 5.30 lungo la strada statale a Colmegna: tre i ragazzi a bordo dell'auto finita contro la recinzione di un ristorante, due trasportati a Varese in codice giallo
Incidente all’alba questa questa mattina, domenica 21 settembre, a Colmegna, frazione di Luino. Poco dopo le 5.30, una Fiat panda con a bordo tre ragazzi di vent’anni ha perso il controllo in curva lungo la strada statale ed è andata a impattare contro la recinzione di un noto ristorante.
L’impatto dell’automobile contro il muro è stato violento e ha richiesto l’intervento dei soccorsi, intervenuti in uscita in codice rosso.
Sul posto sono arrivati i mezzi della Padana Emergenza, oltre ai carabinieri e due squadre dei vigili del fuoco di Luino.
Tutti i trasporti da parte dei soccorritori sono stati effettuati in codice giallo: uno dei giovani è stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Varese, mentre per un secondo ragazzo si è invece reso necessario l’intervento dell’elisoccorso decollato da Como, che lo ha trasferito al Sant’Anna di Como. Il terzo ragazzo è stato portato dal SOS Tre Valli di Cunardo anche lui all’ospedale di Varese.
