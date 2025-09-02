Auto in fiamme a Gallarate, vigili del fuoco in azione in viale Milano
L’incendio nella serata del 2 settembre vicino allo svincolo della 336, domato dai vigili del fuoco
Auto in fiamme nella serata di martedì 2 settembre a Gallarate, in viale Milano, nei pressi dello svincolo della superstrada 336.
Un veicolo ha infatti preso fuoco provocando attimi di apprensione per gli automobilisti di passaggio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno rapidamente domato le fiamme evitando ulteriori conseguenze.
