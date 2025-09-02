Varese News

Gallarate/Malpensa

Auto in fiamme a Gallarate, vigili del fuoco in azione in viale Milano

L’incendio nella serata del 2 settembre vicino allo svincolo della 336, domato dai vigili del fuoco

Auto in fiamme a gallarate 2 settembre 2025

Auto in fiamme nella serata di martedì 2 settembre a Gallarate, in viale Milano, nei pressi dello svincolo della superstrada 336.

Un veicolo ha infatti preso fuoco  provocando attimi di apprensione per gli automobilisti di passaggio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno rapidamente domato le fiamme evitando ulteriori conseguenze.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 02 Settembre 2025
Leggi i commenti

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.