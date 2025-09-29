Busto Arsizio
“Autunno tra le righe”: Greta Bienati presenta “Gente di fustagno” a Busto Arsizio
Venerdì 3 ottobre alle ore 18.30 la scrittrice che dialogherà con Erika Montedoro presenterà il suo libro
03 Ottobre 2025
Torna per la sua sesta edizione la rassegna letteraria “Autunno tra le righe per l’Ottobre del Tessile” a Busto Arsizio.
Il primo appuntamento è fissato per venerdì 3 ottobre alle ore 18.30 con la scrittrice Greta Bienati, che presenterà il suo libro “Gente di fustagno”. L’autrice dialogherà con Erika Montedoro.
L’incontro si terrà presso il Museo del Tessile, situato in via Volta, 6 (al secondo piano).
L’evento è a ingresso libero fino a esaurimento posti.
Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il numero 0331 390381 o scrivere a biblioteca@comune.bustoarsizio.va.it.
