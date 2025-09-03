Varese News

Avifauna e prodotti locali: una domenica speciale alla Palude Brabbia

Il 7 settembre a Inarzo doppio appuntamento con visite naturalistiche e aperitivo al tramonto

Una domenica alla scoperta della natura tra sentieri, tramonti e sapori del territorio. La Riserva Naturale Palude Brabbia propone per domenica 7 settembre due appuntamenti speciali: al mattino, dalle 9.30, una visita guidata con le guide Lipu per osservare da vicino l’avifauna impegnata nella migrazione autunnale; alla sera, dalle 18, l’ultimo “aperitivo in torretta”, con lo spettacolo del tramonto, curiosità sugli animali notturni e degustazione di prodotti locali.

PROGRAMMA

Visita guidata: domenica 7 settembre ore 9.30

Si percorrerà insieme alle guide i sentieri della Riserva nella parte di libero accesso e binocoli alla mano si andrà a scovare l’avifauna intenta a prepararsi all’imminente migrazione, mentre invece ci sarà chi passerà l’inverno tra chiari e stagni della palude. Picchi, poiane ed aironi cenerini accompagneranno i presenti verso l’autunno. Non mancheranno curiosità e spiegazioni su abitanti dell’oasi come libellule e anfibi.

Aperitivi in torretta: domenica 7 settembre ore 18.00

Ultimo appuntamento degli aperitivi in torretta. Nella magia del tramonto visto dalla torretta di osservazione nella zona di riserva integrale, ed intrattenuti dalle nostre guide si andrà a scoprire le curiosità degli animali notturni, osservando gli ultimi spostamenti della fauna. Molte leggende e credenze si sono create attorno alle creature alate padrone della notte, un fascino che ancora oggi cattura il nostro immaginario…un viaggio tra scienza e mito. Un piccolo sketch teatrale svelerà i segreti battibecchi tra allocchi e civette. 

Seguirà aperitivo con prodotti del posto come il miele fatto nelle arnie, vino biologico del Monferrato e formaggi della provincia. La connessione tra agricoltura, biodiversità e salute è oggi una priorità, le buone pratiche agricole creano vantaggi per tutti, conoscere e sostenere queste realtà è una scelta che si può fare anche nel piccolo. L’evento terminerà per le ore 20.30. 

Per tutti gli eventi è obbligatoria la prenotazione sul sito www.lipupaludebrabbia.it. Maggiori info: oasi.brabbia@lipu.itFacebook e instagram: palude brabbia oasi lipu / www.lipupaludebrabbia.it

Pubblicato il 03 Settembre 2025
