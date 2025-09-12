Varese News

Avvicendamento al reparto Nato di Solbiate Olona, il saluto del generale D’Addario in Prefettura

In occasione dell’avvicendamento, il generale D'Addario ha fatto visita al Prefetto di Varese, Salvatore Pasquariello, presso la sede della Prefettura, per un saluto istituzionale

Lorenzo D’Addario

Questa mattina, venerdì 12 settembre, il generale di corpo d’armata Lorenzo D’Addario ha ufficialmente lasciato il comando del Reparto Nato di Solbiate Olona, segnando un’importante fase di transizione per la struttura militare della provincia di Varese. In occasione dell’avvicendamento, il generale D’Addario ha fatto visita al Prefetto di Varese, Salvatore Pasquariello, presso la sede della Prefettura, per un saluto istituzionale.

Pubblicato il 12 Settembre 2025
