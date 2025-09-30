Belforte e Cascina Mentasti, cittadini in assemblea: area cani, comunità energetica e PGT al centro del dibattito
Venerdì 3 ottobre 2025, alle 20.45, la scuola primaria “Sacco” di via Brunico 57 a Varese ospiterà l’assemblea pubblica del Consiglio di Quartiere 7, che rappresenta i rioni di Belforte e Cascina Mentasti.
L’appuntamento sarà l’occasione per affrontare diversi temi di interesse per la comunità: dal Patto di Quartiere, con la sottoscrizione e il punto della situazione, alla proposta di creare un’area cani all’interno del Parco Molina. Si parlerà inoltre del nuovo Piano Territoriale Generale, raccogliendo osservazioni e idee provenienti dal quartiere, e verrà presentato il progetto “Un cuore per Belforte”. Non mancherà poi un approfondimento dedicato alla Comunità Energetica Rinnovabile, con le prime informazioni su un percorso che guarda al futuro della sostenibilità della zona.
L’assemblea, come sempre, è aperta a tutti i cittadini e le cittadine, che avranno la possibilità di intervenire e contribuire con segnalazioni, suggerimenti e proposte. I Consigli di Quartiere hanno infatti una funzione consultiva e propositiva, pensata per valorizzare il territorio e rendere la cittadinanza parte attiva delle decisioni che riguardano la vita del rione.
Per ulteriori informazioni, o per inviare contributi in vista dell’incontro, è possibile scrivere all’indirizzo consiglioquartiere7@comune.varese.it. A coordinare i lavori sarà Sabrina Cosma, la coordinatrice, affiancata dalla vice coordinatrice Maria Grazia Bignardi. Aggiornamenti e approfondimenti saranno disponibili anche sul portale istituzionale www.vareseinforma.it.
