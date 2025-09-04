“Ben-Essere in Natura”: sarà un settembre di esperienze tra i sentieri della Valle della Bevera

Torna il festival “Ben-Essere in Natura” e con lui un calendario di appuntamenti gratuiti che animeranno il territorio tra settembre e ottobre 2025. Si parte con due giornate di performance musicali e danza immersi nella Riserva di Ganna, mentre proseguono le escursioni guidate nel Parco Valle della Bevera alla scoperta della biodiversità e della geologia locale.

Un festival tra sensi e paesaggi

Il progetto “Ben-Essere in Natura”, promosso da Regione Lombardia con il coordinamento dell’associazione Il Soffione APS e in collaborazione con Area Parchi, unisce esperienze artistiche, pratiche corporee e connessione con l’ambiente. Tutte le attività sono gratuite, ma con prenotazione obbligatoria sul sito insubriparksturismo.eu/esperienze.

Il primo appuntamento in programma è “Rimani – Sentieri sonori | Performance esperienziale di Musica e Danza”, previsto nella Riserva di Ganna:

Venerdì 6 settembre , dalle 15.30 alle 18.30

Sabato 7 settembre, dalle 9.30 alle 12.30

Un’esperienza immersiva tra suoni, movimento e natura, con l’uso di cuffie Bluetooth per una soundwalk guidata e pratiche di ascolto attivo.

Per info e prenotazioni: Francesca Coizet – francesca.coizet@gmail.com – 347 8904678

Escursioni nel Parco Valle della Bevera

Parallelamente, continuano le attività nel PLIS Valle della Bevera, grazie alla collaborazione con il Parco Campo dei Fiori e i comuni dell’area. Domenica 7 settembre è in programma la giornata “Dalle radici all’acqua: paesaggi che parlano”, una doppia escursione naturalistica guidata dalla geologa Donatella Reggiori, guida AIGAE.

Mattina

Ritrovo ore 9:00 in via Antonietta Castagna, Viggiù

Percorso di circa 3 km con visita alla Cava Giudici e al Museo dei Picasass

Pomeriggio

Ritrovo ore 14:00, stesso punto di partenza

Escursione di circa 7 km con visita ai Mulini della Bevera, al Torrente Bevera e a un’area umida

Per info e prenotazioni: donatellareggiori@gmail.com – 366 9727605

Un settembre all’insegna del benessere e della scoperta

Il festival continuerà per tutto l’autunno con numerosi eventi che mirano a valorizzare il patrimonio naturale del territorio, promuovendo al tempo stesso consapevolezza e inclusione. Un invito aperto a tutti per riscoprire la natura, i suoni e la propria presenza nel mondo che ci circonda.