Il Cup unico regionale slitta ancora, Bertolaso: “Pronto entro il 2027”. Le opposizioni criticano il ritardo
L’assessore lombardo al Welfare ammette la complessità del sistema di prenotazione centralizzato e spiega le ragioni dei ritardi. Dura la critica del consigliere regionale del PD Astuti
La Lombardia dovrà aspettare almeno fino alla fine del 2026, o ai primi mesi del 2027, per avere operativo il Cup unico regionale, il sistema centralizzato per la prenotazione delle prestazioni sanitarie. A confermarlo è l’assessore al Welfare Guido Bertolaso a margine dell’inaugurazione del nuovo pronto soccorso dell’ospedale Pini di Milano.
«Passare da un sistema obsoleto a un sistema coeso, organico, collegato con tutte quelle che sono le problematiche non è semplice, anzi, è molto più complicato di quello che all’inizio avevamo pensato – ha commentato Bertolaso -. Adesso però stiamo recuperando, sulla base anche degli errori, il tempo che abbiamo dovuto impiegare per imparare. Adesso stiamo rispettando abbastanza i tempi e stiamo per intervenire sul policlinico qui a Milano, poi seguiranno altre strutture importanti».
«Credo che nell’arco del 2026 o al massimo nei primi mesi del 2027 dovrebbe essere tutto perfettamente funzionante» ha concluso l’assessore.
Dopo le dichiarazioni non sono mancate critiche da parte dell’opposizione. Il consigliere regionale del PD, Samuele Astuti, ha infatti espresso forte preoccupazione riguardo ai ritardi nella realizzazione del CUP.
«La situazione è ormai chiara – ha commentato Astuti – Bertolaso ha confermato ciò che sosteniamo da tempo: non ha idea di quando il CUP sarà pronto, e non sarà operativo nemmeno entro la fine di questa legislatura. Questo è l’ennesimo fallimento di una giunta regionale che ha ignorato le necessità dei cittadini e non ha saputo risolvere uno dei problemi più urgenti della sanità lombarda».
«Non è accettabile che i cittadini lombardi continuino a pagare per i ritardi nella gestione della sanità – ha aggiunto Astuti – Per questo motivo, il PD ha promosso una legge di iniziativa popolare, supportata da centomila firme, che a breve arriverà in aula consiliare. È il momento che la destra scelga: vuole continuare su questa strada o vuole davvero cambiare e offrire risposte concrete ai cittadini?» ha concluso il consigliere.
IL CUP UNICO REGIONALE
Il CUP Unico Regionale è il sistema centralizzato che integra le prenotazioni dei servizi sanitari nelle diverse ASL e ospedali lombardi, pensato per semplificare l’accesso alle prestazioni e ridurre i tempi di attesa. . Il sistema prevede una gestione centralizzata delle prenotazioni che dovrebbero ridurre i tempi d’attesa e migliorare l’efficienza nella gestione delle risorse sanitarie Il progetto, inizialmente previsto per il 2015, ha subito numerosi rinvii.
