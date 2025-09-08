Besozzo celebra la candidatura Unesco della cucina italiana con uno speciale “Pranzo della Domenica”

A Besozzo si prepara una domenica speciale all’insegna della tradizione e della convivialità.

Il prossimo 14 settembre il Parco di via Milano ospiterà Il Pranzo della Domenica, un evento organizzato per celebrare la candidatura della cucina italiana a patrimonio UNESCO. Dalle 12 alle 15, il parco si trasformerà in un luogo di incontro e festa, dove il cibo diventa protagonista e occasione di condivisione.

L’iniziativa, promossa dalla Fondazione A.A. Quaglia con il patrocinio del Comune di Besozzo e di diverse realtà locali come il Gruppo Alpini di Bogno e la Pro Loco, vuole valorizzare il patrimonio gastronomico italiano attraverso un pranzo che richiama i sapori autentici della tradizione.

Il menù proposto include piatti simbolo della cucina lombarda e italiana, pensati per evocare ricordi familiari e convivialità. Durante la giornata non mancheranno momenti di intrattenimento, con esibizioni e balli di gruppo a cura di Danza La Vita, per coinvolgere grandi e piccoli in un’atmosfera di festa e allegria.

L’evento si propone come un’occasione per riscoprire il valore culturale del cibo, ma anche per rafforzare il senso di comunità e appartenenza. È possibile consultare qui il programma con il menù, a base di polenta e trippa.