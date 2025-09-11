Biglietto a 3,50€ euro: a Varese torna il cinema d’autore di Fimstudio 90
Lo storico Cineclub varesino ricomincerà con le proiezioni venerdì 12 settembre alle ore 21.00 con "Un film fatto per bene", diretto da Franco Maresco e presentato in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia
Dopo la pausa estiva, il Cineclub Filmstudio 90 (Via de Cristoforis 5, VA) riapre le porte del cinema con un evento speciale.
Lo storico Cineclub varesino ricomincerà con le proiezioni venerdì 12 settembre alle ore 21.00 con Un film fatto per bene, diretto da Franco Maresco e presentato in concorso alla
Mostra del Cinema di Venezia. Inoltre, prima del film, ci sarà una presentazione a cura del critico cinematografico e docente universitario Mauro Gervasini.
Per accedere al Cineclub Filmstudio 90 è obbligatorio essere associati a Filmstudio 90 o ARCI. La richiesta di tesseramento per nuovi soci deve essere effettuata almeno 24 ore prima dell’inizio della proiezione. Per tutte le informazioni sul tesseramento clicca qui. Oltre alla proiezione di venerdì il film sarà programmato anche nei giorni successivi, per maggiori info visitare il sito.
La storia: Le riprese del film di Franco Maresco su Carmelo Bene vengono bruscamente interrotte dopo l’ennesimo incidente sul set. A staccare la spina è il produttore Andrea Occhipinti, esasperato dai ciak infiniti e dai ripetuti ritardi. Dal canto suo, il regista di Belluscone e La mafia non è più quella di una volta accusa la produzione di “filmicidio”, facendo poi perdere le sue tracce. A cercare di ricucire lo strappo è un amico di Maresco, Umberto Cantone, che chiama a testimoni tutti coloro che hanno partecipato all’impresa, in un’indagine che è l’occasione per ripercorrere la personalità e le idee dell’autore più corrosivo e apocalittico del cinema italiano.
E se intanto, lontano da tutto e da tutti, Maresco stesse ultimando il suo film, diventato “il solo modo per dare forma alla rabbia e all’orrore che provo per questo mondo di merda”?
Il trailer: Un film fatto per Bene di Franco Maresco – In concorso a Venezia 82 | Trailer HD
Grazie all’iniziativa Cinema Revolution, il biglietto d’ingresso costerà solo € 3,50
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Fabio Rocchi su Dal Pentagono a Tianjin: quando la guerra torna a chiamarsi guerra
lenny54 su Il Pd di Gallarate attacca Cassani: "Paladino della macchina propagandistica programmata dal governo Netanyahu"
bianca1977 su Varese si prepara a dire addio alla piscina di via Copelli: al suo posto si valuta un impianto per la pallavolo
Fabrizio Tamborini su Elly Schlein a Varese: “È una vergogna che prosegua l’occupazione di Gaza, e il silenzio del governo Italiano è complicità”
Felice su Latitante 20enne arrestato a Saronno dai Carabinieri: era evaso dai domiciliari
PaoloFilterfree su Brutale pestaggio in centro a Varese. La testimonianza di un cittadino
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.