Biglietto a 3,50€ euro: a Varese torna il cinema d’autore di Fimstudio 90

Dopo la pausa estiva, il Cineclub Filmstudio 90 (Via de Cristoforis 5, VA) riapre le porte del cinema con un evento speciale.

Lo storico Cineclub varesino ricomincerà con le proiezioni venerdì 12 settembre alle ore 21.00 con Un film fatto per bene, diretto da Franco Maresco e presentato in concorso alla

Mostra del Cinema di Venezia. Inoltre, prima del film, ci sarà una presentazione a cura del critico cinematografico e docente universitario Mauro Gervasini.

Per accedere al Cineclub Filmstudio 90 è obbligatorio essere associati a Filmstudio 90 o ARCI. La richiesta di tesseramento per nuovi soci deve essere effettuata almeno 24 ore prima dell’inizio della proiezione. Per tutte le informazioni sul tesseramento clicca qui. Oltre alla proiezione di venerdì il film sarà programmato anche nei giorni successivi, per maggiori info visitare il sito.



La storia: Le riprese del film di Franco Maresco su Carmelo Bene vengono bruscamente interrotte dopo l’ennesimo incidente sul set. A staccare la spina è il produttore Andrea Occhipinti, esasperato dai ciak infiniti e dai ripetuti ritardi. Dal canto suo, il regista di Belluscone e La mafia non è più quella di una volta accusa la produzione di “filmicidio”, facendo poi perdere le sue tracce. A cercare di ricucire lo strappo è un amico di Maresco, Umberto Cantone, che chiama a testimoni tutti coloro che hanno partecipato all’impresa, in un’indagine che è l’occasione per ripercorrere la personalità e le idee dell’autore più corrosivo e apocalittico del cinema italiano.

E se intanto, lontano da tutto e da tutti, Maresco stesse ultimando il suo film, diventato “il solo modo per dare forma alla rabbia e all’orrore che provo per questo mondo di merda”?

Il trailer: Un film fatto per Bene di Franco Maresco – In concorso a Venezia 82 | Trailer HD

Grazie all’iniziativa Cinema Revolution, il biglietto d’ingresso costerà solo € 3,50