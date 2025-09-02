Bimba di quattro anni si perde al mercato di Arona: lieto fine grazie all’aiuto di tutti
a bimba tedesca di quattro anni si era smarrita tra i banchi con il suo orsacchiotto. Polizia locale, carabinieri e operatori del mercato in azione per riportarla dai genitori
In un mercato affollato di fine estate sul lungolago di Arona l’ansia inziale ha lasciato presto spazio al sollievo. Diana, una bambina tedesca di quattro anni, si era smarrita tra la folla mentre teneva stretto il suo orsacchiotto. I genitori, spaventati, hanno subito chiesto aiuto alla polizia locale.
A riportare la notizia del ritrovamento è il sindaco cittadino e deputato Alberto Gusmeroli, che racconta come gli agenti Igor Bartolucci e Sean Donadoni hanno avvisato la vicecomandante Sabrina Fiore, coinvolgendo i carabinieri e gli operatori del mercato.
Gli ambulanti hanno così immediatamente attivato la loro chat interna per avviare le ricerche.
«Grazie al “Tam Tam” un cittadino l’ha vista spaurita con il suo orsacchiotto in Piazza del Popolo e ha avvertito la polizia locale – spiega Gusmeroli -. L’agente della polizia locale Massimiliano Cappiello l’ha avvicinata, grazie a dei turisti che parlavano tedesco ha potuto tranquillizzarla, poi l’ha presa in braccio per poi riportarla sana e salva ai suoi genitori».
«Un bellissimo esempio di mobilitazione generale e di storia a lieto fine. In questo mondo ricco di brutte storie o finite male raccontiamo una storia a lieto fine grazie a una generale mobilitazione.» commenta infine il primo cittadino.
