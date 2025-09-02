Bocconi con viti all’interno, la trappola nei boschi di Casorate Sempione

Una trappola pericolosa e potenzialmente letale: viene segnalata a Casorate Sempione, paese nella zona di Malpensa.

La denuncia è comparsa sul gruppo facebook locale: «Durante una tranquilla passeggiata in Via Solferino il mio cagnolino ha trovato in un cespuglio al limitare del bosco dei wurstel ripieni di … viti. Mi sono insospettita solo per caso e sono riuscita a salvare il mio cane. Trovo vergognoso che una persona possa pensare a questo pericolosissimo stratagemma per allontanare degli animali, spero nessuno ne abbia pagato le conseguenze».

La zona si trova ai margini del paese, all’ingresso del fitto bosco che scende verso la brughiera di Malpensa.

I bocconi erano di piccole dimensioni e non facilmente visibili, anche se poi alla vista si notano le viti inserite all’interno.