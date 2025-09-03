Botte sotto i portici in stazione, la Polizia locale di Gallarate ferma la rissa
Nuovo episodio di violenza nella zona della stazione: un 23enne medicato sul posto, intervento rapido della Polizia Locale
Ancora un episodio violento sulla piazza della stazione di Gallarate, area che rimane sempre “calda”: poco dopo le 19 di mercoledì sera, 3 settembre, è scoppiato un litigio sotto i portici di fronte alla stazione FS, con un confronto molto violento tra più persone.
La Polizia Locale di Gallarate, che che al pari delle altre forze dell’ordine mantiene sempre gli occhi vigili sulla zona, è intervenuta rapidamente ed è riuscita a interrompere l’alterco prima che si trasformasse in una vera e propria rissa generale.
Al termine dello scontro, un ragazzo di 23 anni ha avuto bisogno di cure mediche, con l’arrivo di un’ambulanza della Croce Rossa cittadina, attivata in codice giallo, che lo ha soccorso medicandolo però sul posto (non è stato necessario l’invio in ospedale).
L’ultimo episodio di una certa gravità in zona stazione era avvenuto alla metà di luglio, una rissa tra due gruppi che aveva lasciato anche tracce di sangue sotto i portici della piazza.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
bianca1977 su Varese si prepara a dire addio alla piscina di via Copelli: al suo posto si valuta un impianto per la pallavolo
Fabrizio Tamborini su Elly Schlein a Varese: “È una vergogna che prosegua l’occupazione di Gaza, e il silenzio del governo Italiano è complicità”
Felice su Latitante 20enne arrestato a Saronno dai Carabinieri: era evaso dai domiciliari
PaoloFilterfree su Brutale pestaggio in centro a Varese. La testimonianza di un cittadino
Felice su Sabato è il giorno di Va Live Pal: musica, arte e impegno civile ai Giardini Estensi di Varese
gokusayan123 su Varese, arrestato per stalking un 20enne: pedinava una commessa da due mesi
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.