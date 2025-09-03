Botte sotto i portici in stazione, la Polizia locale di Gallarate ferma la rissa

Ancora un episodio violento sulla piazza della stazione di Gallarate, area che rimane sempre “calda”: poco dopo le 19 di mercoledì sera, 3 settembre, è scoppiato un litigio sotto i portici di fronte alla stazione FS, con un confronto molto violento tra più persone.

La Polizia Locale di Gallarate, che che al pari delle altre forze dell’ordine mantiene sempre gli occhi vigili sulla zona, è intervenuta rapidamente ed è riuscita a interrompere l’alterco prima che si trasformasse in una vera e propria rissa generale.

Al termine dello scontro, un ragazzo di 23 anni ha avuto bisogno di cure mediche, con l’arrivo di un’ambulanza della Croce Rossa cittadina, attivata in codice giallo, che lo ha soccorso medicandolo però sul posto (non è stato necessario l’invio in ospedale).

L’ultimo episodio di una certa gravità in zona stazione era avvenuto alla metà di luglio, una rissa tra due gruppi che aveva lasciato anche tracce di sangue sotto i portici della piazza.