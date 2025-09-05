Brebbia apre l’Albo dei Volontari per chi vuole mettersi a disposizione della comunità

Brebbia chiama a raccolta le energie della comunità. È infatti stato attivato l’Albo Comunale dei Volontari, uno strumento pensato per accogliere chi desidera mettere a disposizione il proprio tempo e le proprie competenze in favore del paese.

L’invito è rivolto a tutti i cittadini tra i 18 e i 75 anni, residenti o domiciliati a Brebbia, che vogliano contribuire attivamente alla vita collettiva. Non si tratta soltanto di offrire qualche ora del proprio tempo, ma di prendere parte a un percorso condiviso, fatto di piccole azioni che possono migliorare la quotidianità di molti.

Le attività spaziano dall’assistenza alle persone più fragili all’accompagnamento degli anziani, fino al sostegno in biblioteca e agli eventi culturali. Ci sarà la possibilità di collaborare con le scuole, ad esempio nella sorveglianza in ingresso e in uscita, o di affiancare la Polizia Locale durante le manifestazioni pubbliche. Un impegno che comprende anche la cura degli spazi, il decoro urbano, la tutela dell’ambiente e, più in generale, interventi di pubblica utilità.

COME ISCRIVERSI ALL’ALBO

L’iscrizione all’albo è semplice: si può compilare l’apposito modulo disponibile sul sito istituzionale del Comune o presso l’Ufficio di Polizia Locale. La domanda può essere consegnata a mano agli uffici comunali, inviata via email o tramite posta certificata. Le adesioni resteranno aperte tutto l’anno e l’albo sarà aggiornato periodicamente, per garantire sempre una rete viva di disponibilità.

Chi avesse bisogno di informazioni specifiche può rivolgersi direttamente alla Polizia Locale, contattando il numero 3482729861 o scrivendo a polizialocale@comune.brebbia.va.it. Gli uffici sono aperti il lunedì e il sabato dalle 10 alle 12, e il giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30.