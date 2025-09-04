Brumotti porta le sue acrobazie sul lungolago di Laveno Mombello

Laveno Mombello ha accolto Vittorio Brumotti, conduttore televisivo, ciclista e campione di bike trial, noto per le sue spettacolari acrobazie in bicicletta. L’atleta è arrivato sul Lago Maggiore per una tappa del tour “Cuori Olimpici”, il progetto promosso da Regione Lombardia in vista delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026.

Barbara Sonzogni, assessore allo sport del Comune di Laveno Mombello, ha sintetizzato il significato dell’iniziativa in cinque parole: promozione, territorio, turismo, Regione Lombardia.

«Gli occhi dei più attenti colgono ogni sfumatura del potenziale del nostro territorio, lo promuovono, lo sostengono, lo valorizzano. Noi, dal primo giorno e fino ad ora, non abbiamo mai smesso di essere fra questi. E, strada facendo, altri enti ed istituzioni hanno iniziato e continuano a guardare Laveno Mombello con i nostri stessi occhi», ha dichiarato l’assessore per sottolineare come il comune oggi sia una tappa “obbligata” se si parla di Lago Maggiore». Con la presenza di Brumotti e con progetti che guardano a Milano-Cortina 2026 infatti, la città rafforza la propria immagine di destinazione attenta alla promozione e alla valorizzazione del Lago Maggiore.

Foto dal profilo VisitLaveno

Il video dal profilo instagram di Camera di Commercio di Varese