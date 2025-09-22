Busto Arsizio celebra i 70 anni del Premio Carluccio Villa con 62 ragazzi premiati

Busto Arsizio celebra i 70 anni del Premio Carluccio Villa con riconoscimenti ai giovani che fanno la differenza in una comunità. Sabato 27 settembre, alle 15 in Sala Tramogge, si terrà la cerimonia del Premio Carluccio Villa, che quest’anno raggiunge un traguardo importante, i 70 anni di storia. Un anniversario che diventa occasione per celebrare 62 giovani studenti che si sono distinti non solo per i risultati scolastici, ma soprattutto per solidarietà, impegno e attenzione verso gli altri. (nella foto un’immagine della premiazione dell’anno scorso).

Una storia lunga settant’anni

Istituito nel 1955 in memoria di Carluccio Villa, giovane bustocco scomparso a soli 14 anni durante l’epidemia di tifo del 1954, il premio è diventato un simbolo della città. A tenerne viva la memoria è oggi l’associazione IN-NOVA, che per il secondo anno consecutivo è responsabile della sua organizzazione, grazie all’incarico affidato per il quinquennio 2024-2029.

Protagonisti 62 studenti delle scuole primarie e secondarie

Saranno 62 (37 bambine e 25 bambini) i giovani alunni provenienti dalle classi quinte delle scuole primarie e dalle terze medie, a ricevere il riconoscimento. Gli insegnanti li hanno scelti per la loro capacità di essere esempio positivo nella vita scolastica quotidiana, andando oltre i voti e dimostrando sensibilità e attenzione verso i compagni.

Il diritto all’istruzione come filo conduttore

L’edizione 2025 ruota attorno al tema del diritto all’istruzione, sviluppato in due percorsi distinti. Le classi quinte hanno partecipato a un gemellaggio con una scuola della Guinea-Bissau, culminato in una video testimonianza che ha raccontato le difficoltà quotidiane legate all’accesso all’educazione in quel contesto. Le terze hanno preso parte ad un incontro dedicato a storie di migrazione e istruzione da paesi colpiti da povertà o instabilità, riflettendo sul valore universale dell’educazione.

Durante la cerimonia questi temi verranno ripresi e approfonditi dalla professoressa Ragone, docente di diritto costituzionale all’Università degli Studi di Milano, che guiderà i ragazzi in un momento di riflessione collettiva.

Il sostegno della comunità

L’evento gode del supporto dell’Amministrazione comunale di Busto Arsizio, in particolare del sindaco Emanuele Antonelli e dell’assessora alle politiche educative Chiara Colombo, che hanno confermato la loro presenza. Fondamentale anche il contributo del Lions Club Lombardia Digital, alla sua seconda collaborazione con il Premio, oltre al Centro di riproduzione disegni A. Rebesco, allo Studio Legale Agosti e alla Sezione di Varese dell’Unione Nazionale Cavalieri d’Italia.