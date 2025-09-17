Varese News

BuyTec inaugura a Brunello il primo outlet di PC ricondizionati e lancia la promo Back to School

Sabato 20 settembre sarà l’occasione per scoprire una vasta gamma di prodotti e per approfittare della promozione che prevede sconti fino al 70% su oltre 300 personal computer ricondizionati

Brunello, BuyTec

Sabato 20 settembre, dalle 10:00 alle 19:00, BuyTec inaugura a Brunello in Via Campo dei Fiori 5, il suo primo outlet di pc ricondizionati aperto al pubblico.

Sarà l’occasione per scoprire una vasta gamma di prodotti e per approfittare della promozione Back to School che prevede sconti fino al 70% su oltre 300 personal computer ricondizionati.

I prodotti proposti da BuyTec provengono da ambienti professionali e sono sottoposti a un accurato processo di selezione, test e ripristino e sono adatti a un utilizzo sia domestico, che professionale. Ogni dispositivo è garantito per 12 mesi e offre elevate prestazioni, qualità e affidabilità, permettendo un risparmio significativo rispetto all’acquisto di un prodotto nuovo. Anche la sostenibilità è importante, perché scegliere un PC ricondizionato significa anche ridurre l’impatto ambientale e contribuire all’economia circolare.

BuyTec, con il nuovo outlet, vuole essere il punto di riferimento per studenti, docenti e professionisti che sono alla ricerca di computer portatili performanti e a prezzi competitivi.
Appuntamento fissato per sabato 20 settembre a Brunello per toccare con mano i prodotti in esposizione e chiedere informazioni al personale tecnico BuyTec. I più curiosi, potranno approfondire il processo di ricondizionamento e scoprirne tutti i vantaggi.

Brunello, BuyTec

BuyTec

Buytec.it è un portale e-commerce che offre tecnologia ricondizionata di fascia professionale, come portatili, desktop, cellulari e tablet, con garanzia di 12 mesi, spedizione gratuita e 30 giorni di prova. Fondata nel 2013 come spin-off di Elmec Informatica, Buytec ha l’obiettivo di promuovere la cultura del ricondizionato di qualità, vendendo dispositivi ricondizionati in Italia e in Europa. Buytec opera completamente in Italia, con un team specializzato che gestisce tutte le fasi del processo, dalla selezione dei dispositivi alla logistica. Inoltre, l’azienda investe in ricerca e sviluppo per migliorare le proprie tecniche di riparazione e ridurre il gap di dispositivi non riutilizzabili. Ha anche un forte impegno ecologico, utilizzando imballaggi riciclati e riducendo la plastica: nel 2025, si prevede di eliminare completamente la plastica. Buytec si impegna anche a livello sociale, donando dispositivi a enti benefici e promuovendo iniziative che coinvolgano i dipendenti e il territorio in un processo di riuso e digitalizzazione inclusiva.

ELMEC INFORMATICA

Elmec, con oltre 900 dipendenti di cui 650 tecnici specializzati, un fatturato di 200 milioni di euro, è Managed Services Provider di servizi e soluzioni IT per le aziende. Fondata nel 1971 da Clemente Ballerio e Cesare Corti per l’attività di elaborazione meccanografica, oggi implementa progetti innovativi che migliorano i processi IT delle aziende: dalla produttività utenti attraverso la fornitura e la gestione dei dispositivi aziendali, alla gestione delle infrastrutture e la sicurezza informatica. Per maggiori informazioni. www.elmec.com.

Pubblicato il 17 Settembre 2025
