Caccia. Monti (Lega): “Approvato oggi in Consiglio l’atto che definisce i valichi montani: regole certe per cacciatori e comunità varesine”

Il documento approvato individua 23 valichi montani (rispetto ai 475 attuali) – distribuiti tra le province di Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Pavia, Sondrio e Varese – nei quali l’attività venatoria sarà comunque consentita secondo criteri chiari e uniformi

Emanuele Monti

“Con l’approvazione odierna del Consiglio regionale, nonostante il vergognoso ostruzionismo dei partiti di sinistra (in particolare PD e 5 Stelle) che hanno cercato in tutti i modi di bloccarne l’approvazione, abbiamo finalmente messo ordine su una questione che da anni generava incertezze: i valichi montani interessati dalle rotte migratorie. Un provvedimento atteso, che recepisce le novità introdotte dalla legge nazionale del 12 settembre e consente di superare le contraddizioni che rischiavano di esporre la Lombardia – e in particolare la nostra provincia di Varese – a nuovi contenziosi” – dichiara il consigliere regionale Emanuele Monti (Lega).

“Questa decisione – prosegue Monti – dà finalmente certezze ai cacciatori varesini e riconosce il valore delle comunità montane della nostra provincia, che da sempre vivono il rapporto con l’ambiente in maniera equilibrata. Non è una concessione, ma un atto di chiarezza normativa che permette di coniugare tutela ambientale, tradizione venatoria e rispetto delle regole.”

“Ora attendiamo l’ultimo passaggio, ovvero la pubblicazione sul BURL (Bollettino ufficiale della Regione), prevista a breve, così da poter consentire l’inizio della caccia sui valichi già da sabato 27 settembre. Un sincero ringraziamento a Federcaccia Lombardia e all’avv. Lorenzo Bertacchi per il prezioso supporto e l’impegno dimostrato in questa importante partita.”

“Ancora una volta – conclude Monti – la Lombardia, con particolare attenzione al territorio varesino, dimostra di saper affrontare con serietà e responsabilità temi complessi, difendendo i territori e prevenendo conflitti giudiziari che avrebbero penalizzato sia la Regione che i cittadini.”

Pubblicato il 24 Settembre 2025
