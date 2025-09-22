Cambio al vertice della Regio Insubrica: Lombardia subentra al Ticino

Si terrà giovedì 25 settembre, alle ore 9, a Varese alle Ville Ponti, l’assemblea generale della Comunità di lavoro Regio Insubrica. L’incontro rappresenta il momento annuale di confronto tra istituzioni italiane e svizzere, con la partecipazione di rappresentanti delle amministrazioni locali, regionali e nazionali.

Dopo i saluti istituzionali di Davide Galimberti, sindaco di Varese, Marco Magrini, presidente della Provincia di Varese, Attilio Fontana, presidente di Regione Lombardia, e degli ambasciatori Roberto Balzaretti e Gian Lorenzo Cornado, sarà Norman Gobbi, presidente della Regio Insubrica e consigliere di Stato del Cantone Ticino, a tenere la relazione introduttiva.

Tra i temi centrali all’ordine del giorno: l’approvazione del rapporto attività e dei conti consuntivi 2024, la presentazione dei preventivi per il biennio 2025-2026 e un focus sul programma Interreg VI-A Italia-Svizzera 2021-2027.

Momento significativo sarà il passaggio di consegne della presidenza dal Cantone Ticino a Regione Lombardia, con l’intervento dell’assessore Massimo Sertori.

La giornata prevede inoltre la presentazione del progetto di ricerca “Città dei Laghi, un atlante per il territorio insubrico”, a cura dell’architetto Francesco Rizzi dell’Accademia di architettura di Mendrisio. Le Autorità saranno disponibili per interviste al termine dei lavori; foto e riprese saranno consentite all’inizio e alla conclusione dell’evento.