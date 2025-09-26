Cambio vita, la storia di Valentina: “Io “ex-supersfigata” insegno alle donne a piacersi e a provare piacere”
Tra le storie di vita più interessanti e particolari di Chi l'avrebbe mai detto c'è quella di Valentina Molinari che dopo anni di grandi difficoltà di salute e psicologiche è riuscita a ricostruirsi e a fare dell'empowerment femminile un lavoro
Valentina Molinari (La Gazelle) è stata intervistata per il podcast “Chi l’avrebbe mai detto?” di Radio Materia, incentrato su storie personali.
La Molinari, che si è autodefinita una ex “super sfigata” si presenta come insegnante di danza del ventre, self love trainer e guida all’interpretazione delle carte oracolari, attività che combina per promuovere la crescita personale femminile.
Nel corso della conversazione, l’ospite discute apertamente il suo percorso di empowerment femminile, innescato da gravi problemi di salute, inclusa l’endometriosi e la vulvodinia, che l’hanno portata a un divorzio e a una profonda trasformazione personale.
L’obiettivo del suo lavoro è aiutare le donne a scoprire il proprio valore e la libertà di espressione in tutti gli ambiti, compreso quello della sessualità atipica e del mondo kinky, sottolineando che i suoi percorsi non si sostituiscono alla psicoterapia.
