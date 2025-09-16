Campioni in oratorio: a Giubiano sport, educazione e salute con Neto Pereira, Massimo Ferraiuolo e tanti altri

L’appuntamento è per mercoledì 17 settembre alle 21 alla palestra parrocchiale di Giubiano: tra gli altri Thomas Larkin in collegamento dalla Germania e il presidente del Rugby Varese Barbieri

Che ci fanno un bomber brasiliano, un capitano dell’hockey azzurro, un medico sportivo e un presidente di rugby tutti insieme… in un oratorio? La risposta è alla parrocchia di Giubiano, in via Malta a Varese, dove mercoledì 17 settembre alle 21 la palestra parrocchiale diventa palcoscenico di una tavola rotonda dal titolo “Sport, educazione e salute”.

A moderare l’incontro ci saranno Matteo Inzaghi, direttore di Rete55, e il giornalista Roberto Bof. Tra gli ospiti, un parterre curioso e variegato: dall’indimenticato centravanti del Varese in Serie B Neto Pereira all’ex playmaker oggi team manager della Pallacanestro Varese Massimo Ferraiuolo, fino al capitano della nazionale di hockey Thomas Larkin, che interverrà in collegamento dalla Germania.

Ci saranno poi il cestista in carrozzina Alessandro Pedron, il presidente del Rugby Varese Giovanni Barbieri, il medico sportivo Giulio Clerici, la nutrizionista Giorgia Carabelli, insieme alla Diabetologa Cristina Romano, il cardiologo Giuseppe Calveri e la mental coach Annalisa Battaini.

Un mix insolito di esperienze, storie e discipline, uniti dal filo conduttore di come lo sport sappia educare, includere e far bene alla salute. E, dettaglio non da poco, lo faranno in un luogo che più comunitario non si può: la palestra dell’oratorio.

Un’occasione leggera ma non banale, per ascoltare voci diverse e scoprire che, a volte, i campioni non stanno solo negli stadi o nei palazzetti, ma anche sotto i riflettori di una festa parrocchiale.