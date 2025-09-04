Casbeno Insieme: il rione di Varese si accende con la musica e il “ristOratorio” per la festa parrocchiale

Casbeno sta vivendo una settimana intensa di appuntamenti grazie alla tradizionale festa parrocchiale “Casbeno Insieme“, che ogni anno coinvolge residenti, famiglie e tanti volontari. Dal 2 al 7 settembre l’oratorio e le vie del quartiere ospitano infatti una serie di eventi pensati per tutte le età, in un’atmosfera che unisce gioco, arte, musica e spiritualità.

L’apertura è stata affidata, come da tradizione, al torneo di calcio a sette che sta arrivando a conclusione, nella sua fase eliminatoria, giovedì 4 settembre. In contemporanea, ogni sera è già attivo il Mini-RistOratorio, con proposte gastronomiche per chi vuole cenare in compagnia.

Venerdì 5, sempre alle 19, spazio al divertimento con il quiz game “Il Cervellone”, un’occasione per sfidarsi a colpi di domande tra una portata e l’altra.

Il momento clou è previsto per sabato 6 settembre, con una giornata ricchissima che parte nel pomeriggio e si estende fino a sera. Dalle 15 l’oratorio accoglierà i più piccoli con gonfiabili e attività ludiche, mentre il quartiere sarà attraversato dalla camminata “A spasso con Franca”, pensata per scoprire angoli e storie del rione. Dalle 16 la festa si sposta anche per le strade adiacenti con un’esposizione di bici d’epoca, un laboratorio di tornitura del legno aperto a tutti guidato da Corrado, e una coinvolgente sfida di improvvisazione letteraria a cura di @abrigliasciolta. Spazio anche all’arte condivisa con le performance di @All You Can Art, ai truccabimbi e alle crepes preparate dalla scuola Carducci, fino ad arrivare alle danze popolari con la pizzica salentina guidata da Silvia Laudisio.

Grande attenzione anche alla proposta gastronomica, che in questa edizione si arricchisce con alcune novità. Oltre ai classici panini tirolesi, salamelle e patatine, sarà possibile gustare un originale panino pulled pork, disponibile anche da asporto e persino un Menu Gourmet presentato da La Vinotheque.

Il sabato sera sarà all’insegna della musica live e del dj-set: tre postazioni animeranno la zona con i ritmi di Giovanni Garbarini in viale Sant’Antonio, la musica dal vivo e il piano bar con Geppo in oratorio e il concerto dei Bambini Viziati sul sagrato.

Domenica 7 settembre sarà dedicata alla dimensione comunitaria e spirituale, con le messe delle 9.30, dedicata agli anniversari di matrimonio, e delle 11.15 per la Festa Parrocchiale. Il pranzo si terrà al RistOratorio, seguito nel pomeriggio da nuovi momenti di animazione per i più piccoli con i gonfiabili, le finali del torneo di calcio, il torneo di scacchi “Scacco Matto in Oratorio” e il torneo di burraco. Quest’ultimo richiede l’iscrizione entro il 4 settembre scrivendo a eventicasbeno@gmail.com o consultando i canali social della Comunità Pastorale.

A chiudere la giornata sarà la Kara-dance con Geppo e Cinzia, tra musica e balli per salutare insieme la festa e l’estate che volge al termine.

All’interno del programma trova spazio anche un appuntamento speciale dedicato alla fede, in vista della canonizzazione dei beati Pier Giorgio Frassati e Carlo Acutis. Giovedì 4 settembre alle 21, nella chiesa parrocchiale, si terrà un incontro-testimonianza su Carlo Acutis con Camilla Marzetti e Riccardo Monteverdi. Un’occasione preziosa per riflettere sulla spiritualità dei giovani e sul valore della testimonianza cristiana.

Il programma dettagliato e tutte le informazioni utili sono disponibili attraverso i canali ufficiali della Comunità Pastorale, in particolare sulla pagina facebook di Casbeno Insieme.