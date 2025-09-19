Casciago, nuovi attraversamenti pedonali per una viabilità più sicura
In via Pozzi è stato completato il primo intervento. La prossima settimana arriverà un secondo passaggio pedonale a Morosolo, in via Manzoni. Il sindaco Reto: “Un percorso di miglioramento continuo”
Il Comune di Casciago ha avviato un piano di interventi per la sicurezza stradale, con l’obiettivo di garantire maggiore tutela a pedoni e residenti.
Il primo passo è stato compiuto nei giorni scorsi con la realizzazione di un nuovo attraversamento pedonale in via Pozzi, conforme al Codice della Strada. Un’opera semplice ma significativa, che permetterà a chi percorre la zona di muoversi con più tranquillità, contribuendo anche a moderare la velocità dei veicoli che troppo spesso transitano a ritmo sostenuto.
E non finisce qui. Entro la fine della prossima settimana è previsto il posizionamento di un secondo attraversamento pedonale a Morosolo, in via Manzoni, prima della strettoia che conduce al viale alberato. Un tassello ulteriore all’interno di un piano più ampio con cui l’amministrazione comunale intende rendere più sicura la viabilità in tutto il territorio.
«Siamo certi che anche i cittadini sapranno apprezzare questi interventi, che rappresentano solo l’inizio di un percorso di miglioramento continuo», sottolinea il sindaco Mirko Reto.
La sicurezza stradale, ha ricordato il primo cittadino, è un diritto di tutti e un impegno costante per l’amministrazione: piccoli ma concreti gesti che mirano a rendere le strade di Casciago più vivibili e sicure per chi le percorre ogni giorno.
