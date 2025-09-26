Casorate Sempione e Arsago Seprio: due paesi, una festa dedicata a San Tito a

La comunità Pastorale Santi Paolo e Barnaba Casorate Sempione – Arsago Seprio organizza Risottata pro San Tito 2026

A meno di un anno dal decennale di San Tito, la Comunità Pastorale Santi Paolo e Barnaba di Casorate Sempione e Arsago Seprio organizza per sabato 4 ottobre una risottata pro San Tito. Durante la serata verranno presentati in anteprima i fiori che saranno utilizzati per allestire la scalinata della chiesa parrocchiale.

Cena in oratorio con il seguente menù: Risotto salciccia e funghi; Pesche ripiene; Acqua, vino, caffè e ammazzacaffè. Costo: 12€ adulti, 8€ bambini. Iscrizioni entro giovedì 2 ottobre attraverso i gruppi WhatsApp della parrocchia oppure in segreteria parrocchiale. Alle ore 21.00 tombolata per grandi e piccini.