Cassano Magnago celebra la regina della tavola con la Sagra della Patata

Dal 5 al 7 settembre tre giorni di gusto e allegria all’Area Feste: un intero menù dedicato al tubero più amato della cucina italiana. Tanti piatti, musica, intrattenimento e un’area coperta di 1600 mq: la festa perfetta per buongustai e famiglie

Settembre si apre a Cassano Magnago con uno degli appuntamenti gastronomici più attesi della zona: da venerdì 5 a domenica 7 settembre 2025, l’Area Feste di Via Primo Maggio ospiterà la Sagra della Patata, un evento che celebra l’ingrediente simbolo della cucina povera e creativa, reinterpretato in mille varianti.

A firmare il ricco menù sarà lo chef Pippo, che proporrà piatti che spaziano dalla tradizione all’innovazione: antipasti sfiziosi, primi con gnocchi e pasta, secondi gustosi e anche dolci preparati con maestria. Il tutto accompagnato da buona musica e un’atmosfera conviviale, in una tensostruttura coperta di 1600 mq, ideale anche in caso di maltempo.

Il menù: dalla terra al piatto, la patata è protagonista

La proposta gastronomica è pensata per soddisfare tutti i palati:

Antipasti

Insalata di patate e cetriolini

Crostino con patata, gorgonzola e noci

Patata al cartoccio con burro e prezzemolo

Primi piatti

Pasta con patate e provola

Gnocchi di patate al ragù o al pomodoro

Secondi e specialità

Torta di patate con provola affumicata e prosciutto

Pesce spada in crosta di patate

Polpo con patate

Arrosticini con patatine

Immancabili

Patate fritte

Patate sabbiose al forno

Dolci

Tiramisù

Torta della nonna

Tutti i piatti sono disponibili anche in modalità take away, per portare a casa i sapori della festa.

Programma musicale e divertimento

La sagra sarà animata ogni sera da musica e intrattenimento:

Venerdì 5 settembre

Ore 19.00: Apertura cucine

Ore 21.30: Karaoke con Ariele

Sabato 6 settembre

Ore 19.00: Apertura cucine

Ore 21.30: Dj set

Domenica 7 settembre

Ore 12.00: Apertura a pranzo

Ore 21.30: Luciano e Paola live con musica da ballo

Per tutta la durata dell’evento, sarà presente anche uno scivolo gonfiabile gratuito, per la gioia dei più piccoli.

Prenotazioni consigliate

L’ingresso è gratuito, ma i posti sono limitati e il servizio è esclusivamente al tavolo.

Per garantire la propria partecipazione è consigliata la prenotazione tramite:

Modulo online

Telefono/WhatsApp: 349 5382384

Email: streetfood@leofficineculturali.it

Un’occasione da non perdere per gli amanti della buona cucina e delle sagre di paese, dove il gusto incontra la socialità.