Cassano Magnago
Cassano Magnago celebra la regina della tavola con la Sagra della Patata
Dal 5 al 7 settembre tre giorni di gusto e allegria all’Area Feste: un intero menù dedicato al tubero più amato della cucina italiana. Tanti piatti, musica, intrattenimento e un’area coperta di 1600 mq: la festa perfetta per buongustai e famiglie
Settembre si apre a Cassano Magnago con uno degli appuntamenti gastronomici più attesi della zona: da venerdì 5 a domenica 7 settembre 2025, l’Area Feste di Via Primo Maggio ospiterà la Sagra della Patata, un evento che celebra l’ingrediente simbolo della cucina povera e creativa, reinterpretato in mille varianti.
A firmare il ricco menù sarà lo chef Pippo, che proporrà piatti che spaziano dalla tradizione all’innovazione: antipasti sfiziosi, primi con gnocchi e pasta, secondi gustosi e anche dolci preparati con maestria. Il tutto accompagnato da buona musica e un’atmosfera conviviale, in una tensostruttura coperta di 1600 mq, ideale anche in caso di maltempo.
Il menù: dalla terra al piatto, la patata è protagonista
La proposta gastronomica è pensata per soddisfare tutti i palati:
Antipasti
Insalata di patate e cetriolini
Crostino con patata, gorgonzola e noci
Patata al cartoccio con burro e prezzemolo
Primi piatti
Pasta con patate e provola
Gnocchi di patate al ragù o al pomodoro
Secondi e specialità
Torta di patate con provola affumicata e prosciutto
Pesce spada in crosta di patate
Polpo con patate
Arrosticini con patatine
Immancabili
Patate fritte
Patate sabbiose al forno
Dolci
Tiramisù
Torta della nonna
Tutti i piatti sono disponibili anche in modalità take away, per portare a casa i sapori della festa.
Programma musicale e divertimento
La sagra sarà animata ogni sera da musica e intrattenimento:
Venerdì 5 settembre
Ore 19.00: Apertura cucine
Ore 21.30: Karaoke con Ariele
Sabato 6 settembre
Ore 19.00: Apertura cucine
Ore 21.30: Dj set
Domenica 7 settembre
Ore 12.00: Apertura a pranzo
Ore 21.30: Luciano e Paola live con musica da ballo
Per tutta la durata dell’evento, sarà presente anche uno scivolo gonfiabile gratuito, per la gioia dei più piccoli.
Prenotazioni consigliate
L’ingresso è gratuito, ma i posti sono limitati e il servizio è esclusivamente al tavolo.
Per garantire la propria partecipazione è consigliata la prenotazione tramite:
Telefono/WhatsApp: 349 5382384
Email: streetfood@leofficineculturali.it
Un’occasione da non perdere per gli amanti della buona cucina e delle sagre di paese, dove il gusto incontra la socialità.