Castelseprio la mostra polisensoriale “Gocce di Finitudine”, percorso fotografico tra sensi ed esistenza

Un’esperienza immersiva e polisensoriale sul tema della vita e della sua finitudine, tra fotografie, narrazione e suggestioni sensoriali nel verde della Valle Olona

Un viaggio tra i sensi per riflettere sulla vita e sul suo confine: sabato 13 e domenica 14 settembre, l’area verde di via Alberto Da Giussano a Castelseprio (di fronte alla palestra) accoglie la terza edizione di Gocce di Finitudine, un percorso fotografico e polisensoriale che intreccia immagine, parola, suono e percezione in un’esperienza immersiva.

Dopo il successo delle tappe a Inarzo e Ventimiglia, l’esposizione torna con una nuova edizione a ingresso libero. L’inaugurazione ufficiale è prevista per sabato 13 settembre alle ore 11.

Un percorso sensoriale tra immagini e vita

Gocce di Finitudine vuole riflettere sulla vita, sulla sua bellezza e fragilità attraverso le fotografie di Luca Brunelli, la narrazione di Roberta Ascari e l’intervento polisensoriale di Mery. Un invito a rallentare, a lasciarsi attraversare dalle emozioni, a scoprire nuove chiavi di lettura della finitudine umana attraverso il linguaggio dei sensi.

Per vivere appieno il percorso è consigliato portare con sé degli auricolari.