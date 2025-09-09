Castiglione Olona, la Cronoscalata del Piccolo Stelvio tra sport e solidarietà

Appuntamento sportivo e solidale a Castiglione Olona, dove domenica 14 settembre si terrà la 14ª Cronoscalata del Piccolo Stelvio valida anche come Memorial Salvatore Colombo, un appuntamento ciclistico amatoriale e non competitivo organizzato dalla A.S.D. Compact Team. Un evento aperto a tutti, che si svolge nell’ambito della festa di San Nicola e rientra nel progetto “Cronoscalate Ciclovarese Challenge”, con il patrocinio del Comune.

Il percorso misura circa 2 chilometri, con partenza dalla zona dello stabilimento Mazzucchelli in via Diaz. La manifestazione non prevede una classifica agonistica ma premierà i migliori tempi maschili, femminili e di gruppo. L’obiettivo è valorizzare la pratica sportiva all’aria aperta in un clima di partecipazione e festa.

Il programma della giornata prevede alle ore 8 l’apertura del ritrovo e la possibilità di iscriversi (sempre in via Diaz); dalle 8.30 si susseguiranno le partenze individuali che proseguiranno sino alle 11. A seguire sono previste le premiazioni per i primi 10 tempi uomini, i primi 3 tempi donne e i primi 3 gruppi. Ogni partecipante riceverà comunque un pacco gara al momento dell’iscrizione, che potrà essere effettuata direttamente sul posto con una donazione minima di 10 euro (ridotta a 5 euro per i minori di 14 anni).

La gara si svolgerà a traffico chiuso e con obbligo di casco per tutti i partecipanti. Gli organizzatori sottolineano l’importanza del rispetto del codice della strada e delle norme di sicurezza. Parte del ricavato della manifestazione sarà devoluto in beneficenza, sottolineando la vocazione solidale dell’iniziativa.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare gli organizzatori via mail all’indirizzo compactteam2018@gmail.com oppure consultare il sito www.compact-team.net. In alternativa, sono disponibili i numeri di telefono di Stefano (328.2644939) e Roberto (0331.857371).