Cento candeline per Biondina, Ferno in festa

Cento anni e una lucidità che sorprende. Ferno ha festeggiato il traguardo della signora Biondina Sulpizio, che lunedì 29 settembre ha compiuto 100 anni. A portarle gli auguri a nome di tutta la comunità è stata la sindaca Sarah Foti, insieme al vicesindaco e all’assessora Emanuela Bertoni.

«È un lunedì come tanti per un sindaco, una lista di riunioni, di incontri e di impegni istituzionali – ha raccontato Foti –; oggi, però, in agenda c’era anche un compleanno speciale da festeggiare, quello della signora Biondina. L’omaggio a sorpresa che volevamo portare a lei si è trasformato nel grande regalo che abbiamo ricevuto noi».

Il momento è stato carico di emozione: «Nemmeno il tempo di entrare in casa e l’affetto ti travolge, catapultandoti in un mondo di serenità, di gioia e di sensazioni belle e infinite che non vorresti mai lasciare – ha scritto la sindaca –. L’emozione è tanta e cade anche qualche lacrima di commozione, tra abbracci, sorrisi e un bellissimo racconto di cento anni di storia».

Nata nel 1924, Biondina è ancora oggi una donna attiva e brillante: «Si alza presto la mattina, si prepara e si dedica alla cucina. È lei a preparare il pranzo per tutta la famiglia e a organizzare già dalla sera prima il menu della giornata. La cucina è una delle sue grandi passioni, così come il tenersi aggiornata sull’attualità. È una donna brillante, curiosa, con la battuta sempre pronta e tanta voglia di vivere che trasmette a tutti quelli che la circondano».

Un secolo di vita attraversato da ricordi, amore per la famiglia e per la comunità. «Chissà se è questa la ricetta… Auguri Biondina e grazie per ciò che in poche ore ci hai insegnato e donato», ha concluso la sindaca.

