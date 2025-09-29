Cento candeline per Biondina, Ferno in festa
La sindaca Sarah Foti, con il vicesindaco e l’assessore Bertoni, ha portato gli auguri della comunità a Biondina Sulpizio, che ha compiuto 100 anni
Cento anni e una lucidità che sorprende. Ferno ha festeggiato il traguardo della signora Biondina Sulpizio, che lunedì 29 settembre ha compiuto 100 anni. A portarle gli auguri a nome di tutta la comunità è stata la sindaca Sarah Foti, insieme al vicesindaco e all’assessora Emanuela Bertoni.
«È un lunedì come tanti per un sindaco, una lista di riunioni, di incontri e di impegni istituzionali – ha raccontato Foti –; oggi, però, in agenda c’era anche un compleanno speciale da festeggiare, quello della signora Biondina. L’omaggio a sorpresa che volevamo portare a lei si è trasformato nel grande regalo che abbiamo ricevuto noi».
Il momento è stato carico di emozione: «Nemmeno il tempo di entrare in casa e l’affetto ti travolge, catapultandoti in un mondo di serenità, di gioia e di sensazioni belle e infinite che non vorresti mai lasciare – ha scritto la sindaca –. L’emozione è tanta e cade anche qualche lacrima di commozione, tra abbracci, sorrisi e un bellissimo racconto di cento anni di storia».
Nata nel 1924, Biondina è ancora oggi una donna attiva e brillante: «Si alza presto la mattina, si prepara e si dedica alla cucina. È lei a preparare il pranzo per tutta la famiglia e a organizzare già dalla sera prima il menu della giornata. La cucina è una delle sue grandi passioni, così come il tenersi aggiornata sull’attualità. È una donna brillante, curiosa, con la battuta sempre pronta e tanta voglia di vivere che trasmette a tutti quelli che la circondano».
Un secolo di vita attraversato da ricordi, amore per la famiglia e per la comunità. «Chissà se è questa la ricetta… Auguri Biondina e grazie per ciò che in poche ore ci hai insegnato e donato», ha concluso la sindaca.
Auguri anche da tutta la redazione di VareseNews!
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Giuseppe Giudici su Polo logistico di Olgiate Olona, il sindaco Montano rassicura: "Non creerà problemi ambientali"
tremaghi su Varese rende omaggio al fotografo Giorgio Casali
Felice su Come sarà lo sciopero dei trasporti di lunedì 22 settembre
ccerfo su Decidere bene nell’era del rumore. Da New York a Varese: che cosa impariamo dalla vita (compressa) dei leader
lucausa744 su Duemila sacchi di rifiuti abbandonati in un anno, il sindaco di Brenta Ballardin: “Con la nuova legge stop all’impunità”
Nabanita Das su Una medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Fisica per il Liceo Scientifico
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.