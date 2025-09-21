Cento candeline per il varesino Ettore Zavattoni: Fogliaro festeggia con lui

Un cancello spalancato, striscioni colorati e tavole imbandite per tre generazioni. Così la frazione di Fogliaro ha celebrato i cento anni di Ettore Zavattoni, che sabato 20 settembre ha accolto nel giardino di casa figli e figlie, generi e nuore, nipoti e pronipoti, vicini e amici di una vita. Una festa preparata in famiglia, con piatti cucinati dai figli e dalle nuore, e il vociare dei bambini che correvano intorno al bisnonno a riempire l’aria.

A Ettore, nominato Cavaliere della Repubblica nel 1981, in tanti hanno chiesto il “segreto” di un traguardo importante, raggiunto con salute e lucidità invidiabili. Lui ha sorriso e ha parlato di passioni coltivate, sport praticato (con la passione per gli sci) e valori solidi: dedizione al lavoro, legame con il territorio, rispetto delle tradizioni. Ma soprattutto ha parlato dell’amore, quello di una famiglia che non lo ha mai lasciato solo.

Un momento particolarmente toccante è arrivato con l’omaggio del sindaco Davide Galimberti, che a nome del Comune e della città di Varese ha consegnato a Ettore la pergamena di auguri. Il centenario, lettore assiduo della stampa locale, l’ha voluta leggere ad alta voce, senza occhiali e con voce ferma, sorprendendo tutti i presenti. Poi la stretta di mano del primo cittadino, il taglio della torta e i calici alzati hanno suggellato la giornata.