“Ceresio in Giallo” 2025-2026: adesione fino al 16 ottobre per le opere letterarie e al 31 marzo per quelle fotografiche

Il concorso letterario internazionale Ceresio in Giallo torna con la conferma per l’edizione 2025-2026 della sezione “Il Giallo per tutti”, dedicata agli ebook certificati accessibili LIA. Questa sezione, grazie alle nuove tecnologie, permette a tutti, anche a ipovedenti e non vedenti, di leggere libri in modalità audio, braille digitale, caratteri ingranditi o con descrizioni alternative di contenuti non testuali. Un passo importante per promuovere la lettura come diritto universale.

Dopo il grande successo della scorsa edizione, che ha visto vincere Gabriella Genisi con Giochi di ruolo (Marsilio, 2024), le ideatrici del concorso, Carla De Albertis e Jenny Santi, hanno deciso di confermare questa sezione, continuando a dare rilevanza alla vocazione sociale del concorso. La Giuria di questa sezione è composta da normo, ipo e non vedenti, garantendo una valutazione inclusiva.

Le scadenze per la partecipazione sono fissate al 16 ottobre 2025 alle ore 17.00 per tutte le sezioni letterarie, inclusi gli ebook LIA, e al 31 marzo 2026 alle ore 17.00 per la sezione letterario-fotografica. Il regolamento completo è disponibile sui principali siti di concorsi letterari, sulla pagina Facebook di Ceresio in Giallo, e sui siti web ufficiali.

Il concorso è realizzato con il patrocinio e la collaborazione di numerose istituzioni, tra cui la Comunità di Lavoro Regio Insubrica, il Comune di Varese, la Città di Lugano, la Provincia di Varese, e molte altre realtà culturali e sociali. Un’iniziativa che unisce la passione per il genere giallo con il desiderio di rendere la lettura accessibile a tutti, senza barriere.