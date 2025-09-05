Varese News

Che fare a Varese e nel Varesotto nel weekend del 5, 6, 7 settembre

Feste, sagre, concerti e tanti eventi colorano la provincia in attesa dell'eclissi totale della luna 

rifessi sul lago da brezzo di bedero marzia malesani

Bel tempo sul Varesotto nel primo fine settimana di settembre. Palio, mostre, musica rap e mercatini: è un super weekend a Varese, grazie ai quartieri. Da Casbeno a Masnago, passando per Sant’Ambrogio e San Fermo, la città si anima grazie all’impegno di parrocchie, comitati di quartiere e associazioni. A Vedere la “Luna piena del mais” sul Monte Chiusarella. Appuntamento per sabato 6 settembre con gli “Amici di Bregazzana” che organizzano una camminata sulla cima del monte varesino. Laveno Mombello accoglie il Verbano Classic Festival 2025: quattro giorni dedicati alla nautica tradizionale. Dal 4 al 7 settembre torna sul Lago Maggiore il più importante appuntamento in acque interne per le barche storiche, con regate, para. te, conferenze, concerti e visite guidate. (La foto è di Marzia Malesani)

Lago Maggiore a inizio primavera - Foto di Marzia Malesani

LE PREVISIONI 

Meteo – Il primo fine settimana di settembre sarà all’insegna del bel tempo. Poche nuvole e temperature gradevoli: sarà un weekend asciutto e soleggiato. Il tempo dovrebbe iniziare a “guastarsi” a partire da martedì, con nuove piogge e possibili temporali – Leggi le previsioni 

risotto coi funghi

EVENTI IN EVIDENZA

CASALE LITTA – Dal 5 al 7 settembre 2025, Casale Litta si prepara a vivere tre giorni di festa all’insegna della buona cucina, della musica dal vivo e della tradizione popolare con la nuova edizione della Sagra da Casà Tutte le informazioni

CASSANO MAGNAGO – da venerdì 5 a domenica 7 settembre 2025, l’Area Feste di Via Primo Maggio ospiterà la Sagra della Patata, un evento che celebra l’ingrediente simbolo della cucina povera e creativa, reinterpretato in mille varianti. Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Un viaggio tra corpo, mente e spirito, tra scienza e coscienza, tra saperi antichi e nuove tecnologie. La quarta edizione di Malpensa Benessere torna il 6 e 7 settembre 2025 a Malpensa Fiere, e promette due giornate intense, appassionanti e rigeneranti dedicate a chi cerca uno stile di vita sano, consapevole e in armonia con la natura – Tutte le informazioni

CUVIO – La rassegna MusiCuvia continua con un appuntamento speciale che farà vibrare il cuore del pubblico: domenica 7 settembre alle ore 17.30, nell’Anfiteatro del Parco Comunale di Cuvio, si esibirà il Greensleeves Gospel Choir, uno dei cori gospel più apprezzati e longevi in Italia. – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Il 6 e 7 settembre, Malpensa Fiere apre le porte a una nuova edizione di Expo Elettronica, la mostra mercato che coniuga tecnologia, sostenibilità e occasioni imperdibili – Tutte le informazioni

VARESE – Giunta alla 18° edizione anche quest’anno il programma di Varese Orchidea prevede una vasta esposizione di orchidee, corsi, incontri, happening artistici e molto altro in collaborazione con Alao. Appuntamento dal 5 al 7 settembre presso Agricola Home&Garden – Tutte le informazioni

RANCIO VALCUVIA – Un traguardo speciale attende la rassegna MusiCuvia, che sabato 6 settembre alle ore 20.45 raggiungerà il suo centesimo concerto. L’appuntamento, intitolato Onde Armoniche, si svolgerà nella suggestiva cornice della Chiesa dei Santi Fabrizio e Sebastiano – Tutte le informazioni

EVENTI FUORI PROVINCIA

RESCALDINASi avvia alla conclusione l’edizione 2025 del LatinFiexpo, il vilaggio del divertimento che dal 6 giugno ha animato le notti estive di Rescaldina con musica, spettacoli e balli. – Tutte le informazioni

LUNA PIENA DEL MAIS DALLA VETTA DEL MONTE CHIUSARELLA

EVENTI

Varese – A Vedere la “Luna piena del mais” sul Monte Chiusarella. Appuntamento per sabato 6 settembre con gli “Amici di Bregazzana” che organizzano una camminata sulla cima del monte varesino – Tutte le informazioni

Solidarietà – Due giorni a piedi lungo la via Francisca per la pace e per Gaza. Tante le adesioni all’iniziativa dell’associazione In cammino. Le “Marce Locali per Gaza” sono nate per rispondere a un bisogno diffuso di “fare qualcosa” per reagire all’orrore che vediamo quotidianamente. Anche la Via Francisca del Lucomagno aderisce all’iniziativa – Tutte le informazioni

Varese – Palio, mostre, musica rap e mercatini: è un super weekend a Varese, grazie ai quartieri. Da Casbeno a Masnago, passando per Sant’Ambrogio e San Fermo, la città si anima grazie all’impegno di parrocchie, comitati di quartiere e associazioni – Tutte le informazioni

Varese – È la città giardino la protagonista di Varese Archeofilm 2025. Dal 3 al 6 settembre il festival internazionale di cinema archeologico porta in città film, corti e documentari, con un’edizione dedicata al territorio e alle sue eccellenze culturali – Tutte le informazioni

Gornate Olona – Beppe Bergomi ospite d’onore alla festa “Divertiamoci insieme” a Gornate Olona. Tre giorni di eventi, giochi e incontri per tutte le età. Venerdì 5 settembre l’appuntamento clou con l’ex calciatore Beppe Bergomi al Parco Comunale – Tutte le informazioni

Saronno – “C’è posta in Paradiso”: a Saronno tre giorni di preghiera per la canonizzazione di Carlo Acutis. Da venerdì 5 a domenica 7 settembre la comunità dei fedeli saronnesi si prepara a festeggiare la santità di Carlo Acutis con un triduo di preghiera speciale dal titolo “Un posto in Paradiso… C’è posta in Paradiso!” – Tutte le informazioni

Leggiuno – Apre alle visite il sacello di Santa Caterina del Sasso a Leggiuno. Nel sacello edificato nel 1195 sono custodite le spoglie mortali del beato Alberto Besozzi: una serie di visite guidate vi porteranno a conoscere questo luogo aperto in via straordinaria dal 3 al 10 settembre – Tutte le informazioni

Maccagno con Pino e Veddasca – Dialetto, luoghi, bisogni del territorio: l’ecomuseo della Veddasca è pronto a partire. Sabato 6 settembre all’Auditorium comunale di Maccagno prenderà il via la il progetto dell’Ecomuseo “Veddasca”. Intanto il comitato costituente gira per i paesini coinvolgendo i cittadini e raccontando loro dell’iniziativa – Tutte le informazioni

Carnago – A Carnago nasce il “Gruppo di Cammino San Martino”: prima uscita il 6 settembre. Il ritrovo è fissato al giardino pubblico di via Italo Svevo da dove partirà una camminata verso la Cappelletta dopo l’Oasi, passando da Milanello, andata e ritorno – Tutte le informazioni

Busto Arsizio – La Giornata del naso rosso, divertimento e solidarietà a Busto Arsizio. L’iniziativa organizzata dall’associazione Colori del Sorriso – Vip Varese sostiene il servizio di animazione clown negli ospedali che i volontari svolgono nelle pediatrie e negli altri reparti in tutta Italia – Tutte le informazioni

Azzate – Mobili e accessori in cerca di nuova vita: a Daverio lo “Svuota tutto” delle Mamme in Cerchio. Nel magazzino solidale di via Roma 57, mobili e accessori tornano a nuova vita con prezzi simbolici, per sostenere famiglie e promuovere il riuso. Appuntamento sabato 6 settembre dalle 10.30 alle 12 – Tutte le informazioni

Varese – Varese celebra Rosa Genoni, un viaggio nella storia della moda e della città. Sabato 6 settembre 2025, alle ore 17.15, presso la sala Lyceum (via Carrobbio 3), si terrà l’evento “Il mondo di Rosa Genoni a Varese”. L’iniziativa è curata da Carla Tocchetti per l’associazione La Varese Nascosta – Tutte le informazioni

Sesto Calende – Flash mob al ponte di Sesto Calende a sostegno di Gaza e della Global Sumud Flotilla. “Fermiamo la barbarie”. La mobilitazione, promossa dalla CGIL, rientra nelle tante iniziative di solidarietà. A Sesto sarà in un luogo simbolico che unisce due città e due regioni – Tutte le informazioni

Varese – “Estate al lago”, due appuntamenti per scoprire l’acqua del rubinetto con Lereti. Il 30 agosto e il 7 settembre la società del gruppo Acinque sarà alla Schiranna con laboratori interattivi e attività di sensibilizzazione per grandi e piccini – Tutte le informazioni

FESTE E SAGRE 

Varese – A Casbeno è in festa anche il Circolo, durante il weekend di Casbeno Insieme. Il Circolo di Casbeno si prepara a un weekend di festa con l’evento “Circolo in Festa 2025”, organizzato dalla Cooperativa Casbeno in Via Milazzo 35 a Varese – Tutte le informazioni

Tempo Libero – Torna il “Cuirone Maial Festival”. Sabato 6 e domenica 7 settembre con la Compagnia “Mai a Letto” la decima edizione della sagra nel borgo vergiatese – Tutte le informazioni

Casciago – Musica, spettacoli e sapori del territorio con la “Festa di fine estate” a Casciago. Il 7 settembre a Villa Castelbarco musica, street food, spettacoli e solidarietà con la sottoscrizione a premi a sostegno di UILDM Varese grazie all’evento organizzato dall’associazione Anni Verdi – Tutte le informazioni

Laveno Mombello – Laveno Mombello accoglie il Verbano Classic Festival 2025: quattro giorni dedicati alla nautica tradizionale. Dal 4 al 7 settembre torna sul Lago Maggiore il più importante appuntamento in acque interne per le barche storiche, con regate, parate, conferenze, concerti e visite guidate –Tutte le informazioni

Lomazzo – Lomazzo Beer Fest, secondo round: quattro serate di musica, birra e street food. All’Area Feste di via Cavour dal 4 al 7 settembre musica dal vivo, gastronomia di qualità e un’ampia selezione di birre artigianali e internazionali, con ingresso sempre gratuito – Tutte le informazioni

Bodio Lomnago – Festa del paese a Bodio Lomnago: una serata di tradizione e divertimento per tutta la comunità. Sabato 6 settembre, l’oratorio di Bodio Lomnago ospita una serata ricca di eventi tra musica, sport, cena condivisa e balli – Tutte le informazioni

Venegono Inferiore – Musica, cibo e birra: Venegono Inferiore si scalda con la September Fest Revolution. Da giovedì 4 a domenica 7 settembre nell’area feste in piazza Mercato quattro giorni di musica, cucina e divertimento che animeranno il paese con spettacoli, concerti e tante proposte pensate per tutte le età – Tutte le informazioni

Cassano Magnago – Cassano Magnago celebra la regina della tavola con la Sagra della Patata. Dal 5 al 7 settembre tre giorni di gusto e allegria all’Area Feste: un intero menù dedicato al tubero più amato della cucina italiana. Tanti piatti, musica, intrattenimento e un’area coperta di 1600 mq: la festa perfetta per buongustai e famiglie – Tutte le informazioni

Valle Olona – Madonna dell’Albero, Gerbone e Nizzolina: la Valle Olona pronta per le sagre. Locandine, date e informazioni sulle amate sagre che a Olgiate Olona, Nizzolina e Prospiano richiameranno come ogni anno migliaia di persone per momenti di divertimento, buon cibo e anche preghiera – Tutte le informazioni

Besnate – A Besnate un weekend di festa tra sport, musica e tradizione. Dal 5 al 7 settembre la Pro Loco propone la Festa di fine estate con stand gastronomico, ballo liscio, camminata nei boschi e tornei – Tutte le informazioni

Comerio – A Comerio torna la Festa Alpina: tre giorni di tradizione, musica e buon cibo. Tre giorni di celebrazioni con stand gastronomici, musica dal vivo e cerimonie ufficiali per mantenere viva la tradizione alpina nel cuore di Comerio – Tutte le informazioni

Brenta – A Brenta si celebra la Festa della Beata Vergine delle Grazie. Nella splendida cornice del parco di San Quirico a Brenta, si rinnova la tradizionale festa che celebra quest’anno il 268º anniversario della Beata Vergine delle Grazie. Un’occasione per vivere insieme momenti di devozione, cultura e intrattenimento – Tutte le informazioni

mandolinisti bustesi

MUSICA

Musica – Materia – “Dove si canta”, a settembre nuovo appuntamento con Solevoci per cantare senza palco tutti insieme. Venerdì 5 settembre una nuova serata del format con “Sole Voci”, per imparare una canzone e cantarla insieme, in armonia. L’ingresso è gratuito. Dopo il successo di di giugno e luglio, quale sarà la prossima canzone da cantare senza palco? – Tutte le informazioni

Busto Arsizio – Per BA Estate 2025 i Mandolinisti Bustesi e il “mandolino audiotattile” a Villa Calcaterra. La proposta musicale rompe con la tradizione classica per abbracciare l’improvvisazione e il dialogo sonoro tra i generi e i continenti – Tutte le informazioni

Laveno Mombello – A Laveno appuntamento sul battello a vapore per il concerto di Carmen et les Papillons. L’evento è in programma per venerdì 5 settembre, alle 21.30, al Porto Antico di Laveno, a bordo del Gredo – Tutte le informazioni

Casorate Sempione – Ritorna il secondo fine settimana del Casorate Sound Fest 25. Il fine settimana della festa organizzata dall’AGenCas vedrà la serata calabrese e le musiche di Vasco – Tutte le informazioni

Tempo Libero – “Interpretando suoni e luoghi”: tre concerti tra natura, storia e giovani talenti a Brenta, Cunardo e Marzio. Protagonisti dell’edizione 2025 l’Orchestra Cameristica di Varese, il Duo Centola-Margaritella e il Trio Selene formato da studentesse del Liceo Manzoni – Tutte le informazioni

Brezzo di Bedero – Arpa e oboe nella magia del Santuario di Brezzo di Bedero. È l’ultimo appuntamento della 51ª Stagione della Canonica, con musiche di Bach, Donizetti, Debussy, Fauré, Monti – Tutte le informazioni

Brinzio – Concerto d’organo con Marco Favarato a Brinzio. Sabato 6 settembre il primo dei due concerti organizzati dalla parrocchia per la solennità della Beata Vergine del Rosario – Tutte le informazioni

Samarate – Musica e solidarietà: a Samarate concerto benefico per “Spicco il Volo”. Appuntamento sabato 6 settembre 2025, alle ore 21, l’Anfiteatro della Scuola Elementare Manzoni. L’evento è raccogliere fondi per sostenere le attività del doposcuola – Tutte le informazioni

Varese – Musica in dialogo con l’arte: Ars Sonora a Villa Panza. Il concerto previsto per sabato 5 luglio è stato rinviato al 7 settembre. Confermato quello di domenica 6 luglio, nell’ambito delle Sere FAI d’estate un ciclo di appuntamenti musicali volti a sperimentare sonorità contemporanee in dialogo con la collezione permanente della villa – Tutte le informazioni

Arte nel borgo di Penasca a San Fermo

ARTE  E MOSTRE

Busto Arsizio – Il rebozo messicano in mostra a Busto Arsizio: arte, tradizione e identità femminile al Museo del Tessile. Il Museo del Tessile ospita una suggestiva esposizione dedicata al rebozo, il tessuto simbolo della cultura e dell’identità femminile messicana, nell’ambito dell’evento “Messico per tutti” – Tutte le informazioni

Lavena Ponte Tresa – Scrivere per chi non può rispondere: a Lavena Ponte Tresa la mostra “Lettere senza destinatario” di Monica Brenga. La mostra sarà inaugurata sabato 2 agosto alle 21.00 alla presenza dell’autrice. Interverrà Stefania Colonna-Preti, storica dell’architettura e docente di arte, che proporrà una lettura critica delle opere – Tutte le informazioni

Varese – Penasca di San Fermo, il borgo di Varese che si fa galleria: al via la 44ª Rassegna d’Arte. Il 7 settembre torna la storica Rassegna d’Arte di Penasca di San Fermo: una giornata tra mostre, musica, pittura e poesia nel borgo più antico della zona – Tutte le informazioni

Cantello - Municipio

CINEMA E TEATRO

Cantello – A Cantello va in scena la commedia dialettale “A la suocera… dig semper de sì”. La compagnia teatrale “Tutti in Scena” presenta lo spettacolo venerdì 5 settembre alle ore 21 alla Casa Contadina, con ingresso gratuito e il patrocinio del Comune di Cantello – Tutte le informazioni

Saronno – “Animatica 2025”, a Saronno due giorni di corti d’animazione, musica e creatività. Venerdì 5 e sabato 6 settembre proiezioni, laboratori, musica e installazioni con il piccolo festival dell’animazione organizzato dall’associazione Il Tassello – Tutte le informazioni

Busto Arsizio – Busto Arsizio si recupera la proiezione di “The Holdovers – Lezioni di vita” interrotta per maltempo – Tutte le informazioni

fabio minazzi

INCONTRI

Angera –  A Capronno, la filosofia del tempo con il prof. Fabio Minazzi. Una conferenza-dialogo nel cortile della Cascina Natura in Moto nella frazione di Angera con apericena finale – Tutte le informazioni

paolo saino

LIBRI

Fagnano Olona – La poesia di Fernando Pessoa e Maria Buongiorno a Fagnano Olona. Serata dedicata alla poesia (venerdì 5 dalle 20,45) con la presentazione del volume “Adagio Cartesiano” e il recital video poetico sul “Libro dell’inquietudine” del grande poeta lusitano- Tutte le informazioni

Comabbio – A Comabbio la presentazione del giallo storico “La morte giunge il martedì” di Paolo Saino. Un viaggio nella Milano del 1863 tra mistero, storia e scienza. Appuntamento sabato 6 settembre alla Biblioteca Comunale di Comabbio – Tutte le informazioni

Varese – “Sette viaggiatori in cerca di una meta”: a Varese la presentazione del libro di Olga Irimciuc. Un evento culturale tra letteratura e solidarietà, sabato 6 settembre a Villa Recalcati con il patrocinio della Provincia di Varese – Tutte le informazioni

spaziodanza malnate

SPORT

Malnate – Festa, sport e comunità: a Malnate la prima edizione di “Insieme per lo Sport”. Protagoniste della giornata ideata da SpazioDanza in collaborazione con il Comune saranno le associazioni sportive del territorio. Appuntamento il 7 settembre in via Gasparotto, di fronte alle Scuole Medie – Tutte le informazioni

CHE FARE SUL LAGO MAGGIORE – Cosa fare nel weekend del 5, 6 e 7 settembre sul Lago Maggiore e nei dintorni
Ad Arona il Festival Teatro sull’Acqua a Stresa il mercatino regionale piemontese, in Val Vigezzo arrivano gli spazzacamini per il raduno internazionale – Gli appuntamenti

CHE FARE A LEGNANO E NELL’ALTO MILANESE – Cosa fare nel weekend del 5, 6 e 7 settembre a Legnano e nell’Alto Milanese. Dal District Festival a Mazzafame, alla festa del Rugby, passando per la festa dello sport, sagre, teatro, giochi e feste, il fine settimana si accende con un caleidoscopio di appuntamenti – Gli appuntamenti

Pubblicato il 05 Settembre 2025
