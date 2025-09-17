Che fine ha fatto Patrizia Rognoni? “Chi l’Ha Visto?” ricorda il caso della donna di Castelveccana scomparsa nel 2009

È la sera del 15 settembre 2009 quando Patrizia Rognoni, 56 anni, scompare misteriosamente da Castelveccana, sul Lago Maggiore. Da allora, di lei non si sono più avute tracce.

A 16 anni dalla sua scomparsa la trasmissione di Rai3 “Chi l’Ha Visto” torna sul caso riproponendo l’appello della figlia Giulia, 12enne all’epoca della sparizione della madre.

Patrizia Rognoni viveva una situazione familiare complessa. Separata dal marito Roberto Corti, la donna lottava per ottenere l’affidamento esclusivo della figlia, con una guerra legale che si prolungava da anni. Da poco aveva aperto un negozio a Lugano, dove lavorava e dove si recava ogni giorno. La sera prima della sua scomparsa, Patrizia aveva telefonato al suo avvocato, Corrado Viazzo, per fissare un incontro, preoccupata per le difficoltà legate alla separazione e per la sua battaglia legale. Dopo l’incontro con l’avvocato a Luino, Patrizia aveva telefonato a sua figlia Giulia, che quella notte dormiva a casa del padre, Roberto Corti. Quella sarebbe stata l’ultima comunicazione che la ragazza avrebbe avuto con sua madre.

Il giorno successivo, il 16 settembre, Patrizia non si presentò a scuola per prendere Giulia, come ogni mattina. A quel punto scattò l’allarme. Le indagini iniziali non portarono a nulla di concreto. Quando gli amici (tra cui anche l’attore comico Enzo Iacchetti) e i familiari si precipitarono a casa di Patrizia, trovarono la porta socchiusa, gli oggetti personali della donna, ma nessuna traccia di lei. Il suo cellulare, le chiavi, il portafoglio e la borsa erano lì, ma Patrizia non c’era più.

Le ipotesi di un rapimento o di una fuga volontaria sono state esplorate, ma senza risultati concreti, così come senza successo sono state le ricerche del corpo nel lago Maggiore. Le indagini si sono lentamente arenate. Già nel 2015 la Procura ha archiviato il caso, ma la famiglia e gli amici di Patrizia non si sono arresi e continuano a chiedere giustizia.