Chiude la seconda edizione di Latinfiexpo a Rescaldina: circa 160.000 le presenze
Ma il Sueño continua a Gallarate venerdi 12 settembre
Con un un’affluenza di circa 160.000 presenze si è conclusa la 2a edizione di LATINFIEXPO, il festival Latinoamericano organizzato dalla FAM Eventi in collaborazione con il Centro Commerciale di Rescaldina e il Comune di Rescaldina.
Danza, gastronomia, artigianato, cultura, folklore, tradizione, e tanto divertimento: queste le caratteristiche della manifestazione che ne fanno l’ appuntamento più atteso dell’estate lombarda.
Gli organizzatori Alessandra Azzolari e Felice Di Meo dichiarano: «Anche per questa edizione, il trend positivo della manifestazione viene confermato dall’affluenza in crescita. Esprimiamo la nostra soddisfazione per l’ottimo risultato ottenuto e ringraziamo tutti coloro che ci hanno sostenuto e che hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa. I numeri in aumento sono il segnale evidente del successo raccolto durante questi mesi».
Per dare continuità all’evento anche durante i mesi autunnali e invernali, l’organizzazione invita il pubblico alla grande inaugurazione che si terrà al Sueño di Gallarate (viale Milano 177 angolo via Tosgnasca) venerdi 12 settembre dalle ore 21.30. Il locale completamente rinnovato, con 3 sale da ballo aperte e novità, a grande richiesta, il Venerdì Bachatero oltre al Ristorante dove provare ottimi piatti.
«Un ringraziamento particolare – concludono Alessandra Azzolari e Felice Di Meo – va al Centro Commerciale di Rescaldina, al Comune di Rescaldina, alle Forze dell’Ordine e a tutto lo staff per la collaborazione e il supporto offerto. Ed ovviamente un grazie speciale al pubblico e a tutti coloro che hanno contribuito al grande successo della 2a edizione di LATINFIEXPO VILLAGE».
