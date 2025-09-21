Chiude per una notte il tratto autostradale tra Gallarate e Sesto Calende-Vergiate
Notte di lavori - tra mercoledì 24 e giovedì 25 settembre - e deviazioni per chi viaggia in autostrada lungo la diramazione Gallarate-Gattico verso la A26 Genova - Gravellona Toce.
Notte di lavori e deviazioni per chi viaggia in autostrada lungo la diramazione Gallarate-Gattico verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.
Per consentire interventi di manutenzione delle alberature, dalle 21 di mercoledì 24 alle 5 di giovedì 25 settembre, è prevista la chiusura del tracciato, con conseguenti modifiche alla viabilità e all’accesso ad alcune stazioni autostradali. L’area di servizio “Verbano est“, situata nel suddetto tratto, sarà infatti chiusa nella stessa notte, ma con orario 20-5.
LE ALTERNATIVE: LE INDICAZIONI
Questi i consigli per viaggiare su strade alternative al tratto chiuso:
per chi proviene da Varese, proseguire sulla A8 verso Milano, uscire a Gallarate, percorrere la viabilità ordinaria: SP341 verso Gallarate, SS33 del Sempione in direzione Casorate Sempione-Somma Lombardo-Vergiate ed entrare sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico alla stazione di Sesto Calende Vergiate.
Per chi proviene da Milano: anticipare l’uscita alla stazione di Gallarate, percorrere la viabilità ordinaria: SP341 verso Gallarate, SS33 del Sempione in direzione Casorate Sempione-Somma Lombardo-Vergiate ed entrare sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico alla stazione di Sesto Calende Vergiate.
Chi supererà Gallarate, dovrà proseguire obbligatoriamente sulla A8 verso Varese, dove potrà uscire allo svincolo di Cavaria, percorrere la viabilità ordinaria: SP341 verso Gallarate, SS33 del Sempione in direzione Casorate-Sempione- Somma Lombardo-Vergiate ed entrare sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico alla stazione di Sesto Calende Vergiate.
CHIUSURA TRA BESNATE E ALLACCIAMENTO A8
Sarà chiuso il tratto compreso tra Besnate e l’allacciamento con la A8 Milano-Varese, in direzione di quest’ultima. In alternativa si consiglia: per chi è diretto verso Varese, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Besnate, proseguire sulla viabilità ordinaria: SP26 verso Jerago, SS341 in direzione Solbiate Arno-Albizzate ed entrare sulla A8 allo svincolo di Solbiate Arno Albizzate.
Per chi è diretto verso Milano, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Besnate, proseguire sulla viabilità ordinaria: SP26, SS33 del Sempione, SS341 verso Gallarate ed entrare sulla A8 a Gallarate.
Per effetto delle suddette chiusure, la stazione di Besnate, sulla stessa Diramazione, sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, A26 e A8.
In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:
per chi è diretto verso la A26: Sesto Calende Vergiate;
per chi è diretto verso la A8/Milano: Gallarate;
per chi è diretto verso la A8/Varese: Solbiate Arno o Gallarate.
