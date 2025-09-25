Chiusa fino a lunedì 29 settembre la strada tra Brusimpiano e Porto Ceresio
Anas ha comunicato che la strada rimarrà chiusa in prossimità del Villaggio Montelago in entrambe le direzioni di marcia, fino alle ore 18:00 di lunedì
Rimarrà chiusa fino alle 18 di lunedì 29 settembre la SS 344 DIR “Porto Ceresio-Luino” per un nuovo intervento dopo la frana causata dal maltempo dei giorni scorsi. ANAS ha disposto la chiusura al traffico in seguito a un altro evento franoso che ha interessato la strada in prossimità della colata detritica. Con Ordinanza n. 1119/2025/MI, la chiusura è stata stabilita nel tratto che va dal km 3+450 al km 3+550 – in prossimità del Villaggio Montelago -, in entrambe le direzioni di marcia, fino alle ore 18:00 di lunedì 29 settembre.
Questa nuova chiusura arriva dopo che la strada era rimasta chiusa a causa di una frana, senza essere stata riaperta.
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
tremaghi su Varese rende omaggio al fotografo Giorgio Casali
Felice su Come sarà lo sciopero dei trasporti di lunedì 22 settembre
ccerfo su Decidere bene nell’era del rumore. Da New York a Varese: che cosa impariamo dalla vita (compressa) dei leader
lucausa744 su Duemila sacchi di rifiuti abbandonati in un anno, il sindaco di Brenta Ballardin: “Con la nuova legge stop all’impunità”
Nabanita Das su Una medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Fisica per il Liceo Scientifico
Giorgio Moroni su Stie replica alle critiche per i trasporti degli studenti: "Pronti a valutare i rimborsi ma ci sono carenze e difficoltà"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.