Chiusa fino a lunedì 29 settembre la strada tra Brusimpiano e Porto Ceresio

Rimarrà chiusa fino alle 18 di lunedì 29 settembre la SS 344 DIR “Porto Ceresio-Luino” per un nuovo intervento dopo la frana causata dal maltempo dei giorni scorsi. ANAS ha disposto la chiusura al traffico in seguito a un altro evento franoso che ha interessato la strada in prossimità della colata detritica. Con Ordinanza n. 1119/2025/MI, la chiusura è stata stabilita nel tratto che va dal km 3+450 al km 3+550 – in prossimità del Villaggio Montelago -, in entrambe le direzioni di marcia, fino alle ore 18:00 di lunedì 29 settembre.

Questa nuova chiusura arriva dopo che la strada era rimasta chiusa a causa di una frana, senza essere stata riaperta.