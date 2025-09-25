Varese News

Varese Laghi

Chiusa fino a lunedì 29 settembre la strada tra Brusimpiano e Porto Ceresio

Anas ha comunicato che la strada rimarrà chiusa in prossimità del Villaggio Montelago in entrambe le direzioni di marcia, fino alle ore 18:00 di lunedì

Frana al Villaggio Montelago tra Brusimpiano e Porto Ceresio

Rimarrà chiusa fino alle 18 di lunedì 29 settembre la SS 344 DIR “Porto Ceresio-Luino” per un nuovo intervento dopo la frana causata dal maltempo dei giorni scorsi. ANAS ha disposto la chiusura al traffico  in seguito a un altro evento franoso che ha interessato la strada in prossimità della colata detritica. Con Ordinanza n. 1119/2025/MI, la chiusura è stata stabilita nel tratto che va dal km 3+450 al km 3+550 – in prossimità del Villaggio Montelago -, in entrambe le direzioni di marcia, fino alle ore 18:00 di lunedì 29 settembre.

Galleria fotografica

Frana al Villaggio Montelago tra Brusimpiano e Porto Ceresio 4 di 4
Frana al Villaggio Montelago tra Brusimpiano e Porto Ceresio
Frana al Villaggio Montelago tra Brusimpiano e Porto Ceresio
Frana al Villaggio Montelago tra Brusimpiano e Porto Ceresio
Frana al Villaggio Montelago tra Brusimpiano e Porto Ceresio

Questa nuova chiusura arriva dopo che la strada era rimasta chiusa a causa di una frana, senza essere stata riaperta.

Rimane chiusa la Statale Porto Ceresio-Luino

Leggi anche

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 25 Settembre 2025
Leggi i commenti

Galleria fotografica

Frana al Villaggio Montelago tra Brusimpiano e Porto Ceresio 4 di 4
Frana al Villaggio Montelago tra Brusimpiano e Porto Ceresio
Frana al Villaggio Montelago tra Brusimpiano e Porto Ceresio
Frana al Villaggio Montelago tra Brusimpiano e Porto Ceresio
Frana al Villaggio Montelago tra Brusimpiano e Porto Ceresio

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.