Chiusura notturna del tratto Gallarate-Cavaria sulla A8 Milano-Varese: ecco le deviazioni

Per consentire le attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, il tratto dell’autostrada A8 Milano-Varese, compreso tra Gallarate e Cavaria, sarà chiuso per una notte, dalle 21:00 di mercoledì 1° ottobre alle 5:00 di giovedì 2 ottobre, in direzione Varese.

Durante il periodo di chiusura, sarà chiuso anche il ramo di immissione sulla A8 dalla D08 Diramazione Gallarate-Gattico per chi proviene da Gravellona Toce. Pertanto, si segnalano le seguenti deviazioni e percorsi alternativi:

Per chi proviene dalla A8 e deve proseguire verso Varese: uscire obbligatoriamente a Gallarate, proseguire lungo la SS341 in direzione Varese e rientrare in autostrada alla stazione di Cavaria.

Per chi è diretto sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico verso la A26 (Genova Voltri – Gravellona Toce): uscire obbligatoriamente a Gallarate, proseguire sulla SS33 del Sempione e rientrare sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico alla stazione di Sesto Calende-Vergiate.

Per la chiusura del ramo di immissione D08/A8 Milano-Varese: uscire alla stazione di Besnate sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, proseguire sulla SP26 in direzione Jerago, SS341 in direzione Solbiate Arno-Albizzate ed entrare in A8 allo svincolo di Solbiate Arno-Albizzate.

Si consiglia a tutti gli automobilisti di prestare attenzione alla segnaletica stradale e di seguire le indicazioni per i percorsi alternativi.