Ciao don Ale! Vergiate e le sue frazioni salutano don Marinoni
Dopo cinque anni lascerà il posto a don Riccardo Borsani e andrà sui monti al confine con la Svizzera
La Comunità Pastorale Madre Teresa e San Giacomo – che riunisce Vergiate, Cimbro, Cuirone, Sesona e Corgeno – aluta domenica 7 settembre don Alessandro Marinoni, “don Ale”.
Alle ore 11.15 sarà celebrata la santa messa in oratorio a seguire pranzo comunitario. Nel pomeriggio caccia al tesoro e proiezione finale di saluto, alle 17.30.
Don Alessandro era arrivato a Vergiate come vicario parrocchiale nel settembre 2020, prendendo il posto di don Aldo Sutera.
Proprio don Aldo Sutera col primo di settembre diventerà parroco e responsabile della comunità pastorale Maria Madre della Speranza di Azzate.
Mentre don Cesare Zuccato, già parroco di Vergiate, a partire dal primo di settembre diventerà parroco e responsabile della comunità pastorale Madonna del Carmine di Luino.
A Vergiate dallo scorso giugno è già presente il nuovo vicario parrocchiale, don Riccardo Borsani. Don Riccardo Borsani è un prete novello proveniente da Parabiago.
Inoltre, don Fabrizio Crotta, attuale responsabile della comunità pastorale di Vergiate già vice decano, assumere l’incarico pro tempore di Decano di Somma Lombardo dal momento che don Basilio Mascetti è stato destinato a Muggiò.
Resterà decano fino a giugno, quando, in diocesi si terranno poi le votazioni dei nuovi decani.
E don Alessandro? Andrà sui monti al confine con la Svizzera, nella parrocchia di Valveddasca e Valdumentina.
