Ciao Lella: si è spenta l’infermiera dell’ospedale di Varese Donatella Segato

Si è spenta dopo una lunga malattia Donatella Segato, per tutti Lella. Era infermiera all’ospedale di Varese da 40 anni, trascorsi soprattutto in pronto soccorso, dove era diventata un punto di riferimento per pazienti e parenti con il suo modo di fare attento e sempre disponibile.

Lella, 64 anni, è morta nel pomeriggio di domenica: una notizia accolta con grande tristezza da tutto l’ambiente ospedaliero dove era molto conosciuta e stimata. Era sorella del Direttore del dipartimento di gastroenretologia Sergio Segato e sposata con il medico Mauizio Mentasti.

La vita non era stata facile per lei che aveva dovuto affrontare un grave lutto per la perdita del figlio. Con grande forza ha proseguito e non ha mai perso il suo modo di fare gentile e cortese, il suo mettersi a disposizione per aiutare gli altri.