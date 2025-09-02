Varese News

Lombardia

Ciclista investito a Beregazzo con Figliaro: è grave al Circolo di Varese

L’impatto è avvenuto poco dopo le 13 nella frazione Beregazzo, lungo via Monte Bianco, e ha richiesto l’intervento dell’elisoccorso e di diversi mezzi di soccorso

Generico 01 Sep 2025

È stato trasportato in condizioni critiche all’ospedale di Varese il ciclista di 73 anni coinvolto in un incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di venerdì 13 settembre in via Monte Bianco, a Beregazzo con Figliaro, in provincia di Como.

Lo scontro in via Monte Bianco

L’allarme è scattato poco dopo le 13 nella frazione Beregazzo: un’auto e una bicicletta si sono scontrate per cause ancora in corso di accertamento. Ad avere la peggio è stato il ciclista, un uomo di 73 anni, trovato in arresto cardiocircolatorio e con traumi multipli.

Sul posto sono intervenuti in codice rosso l’elisoccorso, un’ambulanza, l’auto infermieristica e i Carabinieri. L’uomo è stato trasportato all’ospedale di Circolo di Varese mentre erano in corso le manovre di rianimazione.

Illeso il conducente dell’auto

Alla guida dell’auto coinvolta nello scontro c’era un uomo di 36 anni, che non ha riportato traumi evidenti. È stato comunque accompagnato in codice verde all’ospedale di Tradate per accertamenti.

I Carabinieri stanno ricostruendo l’esatta dinamica dell’incidente. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 02 Settembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.