Ciclista investito a Beregazzo con Figliaro: è grave al Circolo di Varese

È stato trasportato in condizioni critiche all’ospedale di Varese il ciclista di 73 anni coinvolto in un incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di venerdì 13 settembre in via Monte Bianco, a Beregazzo con Figliaro, in provincia di Como.

Lo scontro in via Monte Bianco

L’allarme è scattato poco dopo le 13 nella frazione Beregazzo: un’auto e una bicicletta si sono scontrate per cause ancora in corso di accertamento. Ad avere la peggio è stato il ciclista, un uomo di 73 anni, trovato in arresto cardiocircolatorio e con traumi multipli.

Sul posto sono intervenuti in codice rosso l’elisoccorso, un’ambulanza, l’auto infermieristica e i Carabinieri. L’uomo è stato trasportato all’ospedale di Circolo di Varese mentre erano in corso le manovre di rianimazione.

Illeso il conducente dell’auto

Alla guida dell’auto coinvolta nello scontro c’era un uomo di 36 anni, che non ha riportato traumi evidenti. È stato comunque accompagnato in codice verde all’ospedale di Tradate per accertamenti.

I Carabinieri stanno ricostruendo l’esatta dinamica dell’incidente. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso.