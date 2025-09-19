Ciclo di incontri Biotalks al Parco delle Groane: biodiversità, clima e habitat al centro del dibattito
Dal 26 settembre all’11 ottobre continua il ciclo Biotalks. Nei prossimi incontri si parla di biodiversità, cambiamenti climatici e lupi
Il ciclo di incontri Biotalks, organizzato da Insubria Wildlife APS con il patrocinio di Regione Lombardia e MUSE, propone un nuovo ciclo di incontri gratuiti all’Auditorium del Parco delle Groane di Solaro per parlare di biodiversità, cambiamento climatico, ecosistemi e convivenza con la fauna selvatica.
Biodiversità e habitat fluviali: mitigazione e riqualificazione
Il 26 settembre alle 20.30 il dibattito si concentrerà sugli ecosistemi fluviali e sul loro ruolo nella tutela della biodiversità. Interverranno Milo Manica, rappresentante della Tutela Anfibi Basso Verbano, e Martina Spada dell’Istituto Oikos.
L’incontro analizzerà l’impatto delle attività umane sugli ambienti fluviali e le strategie possibili per ridurre i danni, puntando su interventi di riqualificazione.
Cambiamento climatico: dalle barriere coralline ai ghiacciai
Il 3 ottobre alle 20:30 il focus tema saranno i cambiamenti climatici. L’incontro intitolato Cronache roventi dagli oceani ai ghiacciai avrà come relatori Pietro Sempbron, dell’Università di Coimbra, e Riccardo Sbarberi del MUSE – Museo delle Scienze di Trento.
Lupo e paesaggi in trasformazione: coesistenza e cascate trofiche
L’ultimo appuntamento si terrà l’11 ottobre alle 17:00 e sarà dedicato al ritorno del lupo in Italia e alle sfide della convivenza con le comunità locali.
A discutere del tema saranno Francesco Romito dell’associazione “Io non ho paura del lupo”, insieme a Elena Petrucci e Giulia Borsani del Parco Nazionale dello Stelvio. L’incontro approfondirà il ruolo del lupo negli equilibri ecologici e le possibili strategie per garantire coesistenza e tutela della biodiversità.
