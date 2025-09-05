Cinema sotto le stelle in Villa Castellani ad Azzate con “La quercia e i suoi abitanti”

Un viaggio emozionante tra i rami di una quercia secolare, alla scoperta della natura che vive attorno a noi.

Rimandato settimana scorsa per maltempo, sarà proiettato venerdì5 settembre alle ore 21 il film documentario “La quercia e i suoi abitanti”, diretto da Laurent Charbonnier e Michel Seydoux.

Un’iniziativa a cura di Filmstudio90, con il sostegno di Regione Lombardia ospitata dal cortile di Villa Castellani, sede del Comune di Azzate, che si trasforma per una notte in cinema all’aperto.

Un’avventura per adulti e bambini

La pellicola, della durata di 80 minuti, racconta in modo poetico e spettacolare il microcosmo che popola una grande quercia di 210 anni: scoiattoli, insetti, uccelli e tanti altri piccoli abitanti che compongono un universo affascinante e brulicante di vita. Un’opera senza dialoghi, ma ricca di suoni naturali e immagini suggestive, adatta a spettatori dai 6 anni in su.

Un appuntamento culturale nel cuore di Azzate

L’iniziativa fa parte del calendario estivo del Comune di Azzate e rientra nel progetto sostenuto dal bando regionale Avviso Unico Cultura 2025. L’ingresso è libero e la serata è pensata per coinvolgere tutta la famiglia, offrendo un’esperienza educativa, divertente e coinvolgente all’aria aperta. In caso di maltempo, la proiezione sarà rinviata.

Una quercia, mille storie

Il film, realizzato in Francia nel 2022, si distingue per la sua capacità di far riflettere sul legame profondo tra uomo e natura. Con riprese ravvicinate e grande cura estetica, “La quercia e i suoi abitanti” invita a osservare con occhi nuovi il mondo naturale che spesso ignoriamo, anche se ci vive accanto.

Per informazioni

Tutti i dettagli sono disponibili sui canali del Comune di Azzate. Per aggiornamenti in caso di maltempo si consiglia di consultare il sito istituzionale o le pagine social.