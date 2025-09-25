Varese
Cinema, testimonianza e impegno civile, al Miv di Varese la proiezione di “La voce di Hind Rajab”
La serata sarà introdotta da Marco Giovannelli, direttore di VareseNews, che offrirà riflessioni sul contesto del film e sull’attualità legata agli scenari di guerra. Aperta una raccolta fondi per Gaza
26 Settembre 2025
Una serata di cinema, testimonianza e impegno civile si terrà venerdì 26 settembre al MIV Multisala Impero Varese con la proiezione del film “La voce di Hind Rajab”, un toccante racconto ispirato a una delle storie più drammatiche emerse dalla guerra a Gaza.
La serata sarà introdotta da Marco Giovannelli, direttore di VareseNews, che offrirà riflessioni sul contesto del film e sull’attualità legata agli scenari di guerra.
L’iniziativa non è solo un’occasione per vedere un’opera cinematografica intensa, ma anche per sostenere concretamente chi vive ogni giorno sotto assedio: il MIV Multisala Impero Varese ha deciso di devolvere parte dell’incasso alla campagna solidale “Acqua, pane e medicine – Varese e oltre, per Gaza”, promossa tramite la piattaforma GoFundMe.
Maggiori informazioni sulla raccolta fondi sono disponibili al link: https://www.gofundme.com/f/acqua-pane-e-medicine-varese-e-oltre-per-gaza.
