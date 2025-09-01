Cittiglio, domenica 7 settembre “Un giorno con Beppe Saronni”: campioni, racconti e una mattinata di ciclismo

Domenica 7 settembre dalle 9 al FeStiAmo Park di Cittiglio l’incontro con Beppe Saronni e altri ex professionisti, dialogo con gli appassionati, premio al gruppo più numeroso e ristoro finale, con 100 t-shirt autografate per i partecipanti

Appuntamento per gli appassionati delle due ruote a Cittiglio: domenica 7 settembre 2025 torna – per la quarta edizione – la mattinata “Un giorno con Beppe Saronni”.

Ritrovo dalle 9.00 al FeStiAmo Park e incontro con il campione del mondo di Goodwood e numerosi ex professionisti dalle 10.00 alle 12.00, con spazio a domande del pubblico e ricordi di corsa. L’evento è organizzato da S.C. Orinese, Ciclovarese e G.S. Contini Monvalle, con il patrocinio del Comune di Cittiglio.

Programma e novità

Ritrovo: dalle 9.00 al FeStiAmo Park, Cittiglio

Incontro con Beppe Saronni e altri ex pro: 10.00–12.00, dialogo con gli appassionati su temi del ciclismo a tutti i livelli

Riconoscimento al gruppo più numeroso

Ristoro per tutti i partecipanti

100 t-shirt esclusive a disposizione, che saranno autografate dai campioni presenti

Come arrivare: in bici o con qualsiasi altro mezzo

Info: ciclovarese2022@gmail.com

Un momento per la comunità ciclistica varesina

L’iniziativa nasce per creare un contatto diretto tra i campioni e il pubblico, nel paese di Alfredo Binda, tre volte campione del mondo. Nelle scorse edizioni l’appuntamento ha richiamato tanti ciclisti e appassionati, contribuendo anche a iniziative solidali locali, come la raccolta fondi per completare i lavori alla Cappellina con l’effigie della Madonnina protettrice dei ciclisti sulla salita da Rancio Valcuvia verso Brinzio.

«Un giorno con Beppe Saronni»

La formula della mattinata privilegia il racconto e il dialogo: «Un giorno con Beppe Saronni» è l’occasione per rivivere imprese, parlare di allenamento, sicurezza stradale, giovanili e futuro del ciclismo, con testimonianze dirette di chi ha corso tra i professionisti e continua a promuovere il ciclismo sul territorio.