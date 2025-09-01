Cittiglio, vigili del fuoco salvano un muflone caduto in un torrente
L’animale è stato recuperato questa sera dai vigili del fuoco e affidato al veterinario per gli accertamenti sul suo stato di salute
Intervento insolito questa sera, lunedì 1° settembre, per i vigili del fuoco di Varese. Alle 20:50 le squadre sono state chiamate a Cittiglio, in via Cascine, per soccorrere un muflone caduto in un torrente.
I pompieri sono riusciti a raggiungere l’animale e a portarlo in salvo, mettendolo in sicurezza in attesa dell’arrivo del veterinario per le cure necessarie.
L’animale recuperato dai pompieri
L’operazione si è conclusa senza difficoltà, con il muflone affidato agli operatori sanitari. Resta da valutare il suo stato di salute, ma l’intervento ha permesso di evitare conseguenze peggiori.
I vigili del fuoco hanno impiegato tecniche di soccorso in ambiente naturale, raggiungendo l’animale all’interno dell’alveo e riportandolo all’asciutto.
