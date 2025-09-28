Clamorosa Castellanzese: Nuova Sondrio battuta 8-0

Pomeriggio da ricordare per la Castellanzese, che con una prestazione perfetta ha rifilato ben otto reti al malcapitato Sondrio. La squadra di Ivan Del Prato ha messo in chiaro le cose già a partire dal primo tempo, con le squadre che sono rientrate negli spogliatoi al duplice fischio, sul punteggio di 4-0, con le reti di Boccadamo, Chessa e Colombo, autore di una doppietta. Il risultato maturato al 45’ è stato praticamente replicato nel corso della quarta frazione con altri quattro centri, siglati da Vernocchi, Oleoni, Selmo e da Mario Chessa, che ha bissato il gol del primo tempo. Grazie a questi tre punti, la formazione di Castellanza sale a quota 6 punti, al pari di Virtus CiseranoBergamo, Casatese Merate e Oltrepò (che ha 1 punto di penalizzazione). Continua invece il periodo nero per la squadra allenata da mister Marco Amelia, che rimane ultima in classifica con 0 punti, con un solo gol segnato in cinque giornate e ben 16 subiti. Foto: Mauro Lucchi (Fotografo Ufficiale U.S.D. Castellanzese 1921)

Fischio d’inizio

La Nuova Sondrio inizia con un 3-5-2 con Di Bartolo tra i pali, D’Alpaos, Marie e Ramirez in difesa, a centrocampo spazio a Marras, Maffia e Rizzi, con Parodi e Bertini sulle fasce, in attacco Marotta e Longo. Mister Ivan Del Prato risponde con analogo modulo, con Frigerio tra i pali, Robbiati, Tordini e Airaghi nel reparto arretrato, in mezzo Castelletto, Vernocchi e Lacchini, con Boccadamo e Oleoni ai lati. In avanti Chessa e Colombo. Il direttore di gara è Mattia Romeo di Genova, coadiuvato da Vincenzo Camporeale e Andrea Lufi entrambi di Lodi.

Primo tempo

La prima occasione della partita avviene al 3’ con Chessa che riceve dal limite dell’area e calcia rasoterra con il destro e il tiro finisce di poco fuori. Al 5’ minuto arriva subito il vantaggio neroverde, con Boccadamo che avanza sulla destra e serve Colombo che in area gira con il destro e fa 1-0. Al 15’ Chessa si inserisce sulla fascia destra e mette in mezzo per Boccadamo, che stoppa e poi con il destro incrocia e non lascia scampo a Di Bartolo e fa 2-0. Poco dopo la mezz’ora Chessa scappa in profondità, controlla con il destro e salta sia D’Alpaos e Bertini e calcia in porta, siglando lo 0-3. Un minuto più tardi, Chessa imbecca Colombo, che realizza la personale doppietta e il 4-0 per i neroverdi. Il primo tempo si chiude con questo risultato, dopo un minuto di recupero.

Secondo tempo

Dopo venti secondi dal calcio d’inizio della ripresa, la Castellanzese va in gol per la quinta volta, con una bella semirovesciata di Vernocchi che non lascia scampo a Di Bartolo. All’11’ è la volta di Oleoni, che finalizza un’azione orchestrata da Chessa e una volta ricevuto il pallone sulla sinistra, lo stoppa e calcia col mancino, trovando il 6-0. Al 25’, Mario Chessa trova la personale doppietta: Merkaj ruba palla al limite dell’area e serve Boccadamo, il quale, a sua volta, la passa al 7 che con un tocco sotto insacca il gol del 7-0. Al 37’ arriva anche il definitivo 8-0 segnato da Selmo, al suo primo gol in D con una conclusione precisa, finita in fondo al sacco.

TABELLINO

NUOVA SONDRIO – CASTELLANZESE 0–8 (0-4)

RETI: 6’ pt Colombo (C), 16’ pt Boccadamo (C), 31’ pt Chessa (C), 32’ pt Colombo (C), 1’ st Vernocchi (C), 11’ st Oleoni (C), 25’ st Chessa (C), 37’ st Selmo (C)

NUOVA SONDRIO (3-5-2): Di Bartolo; D’Alpaos (17’ st Klain), Marie, Ramirez (1’ st Saraiva); Bertini, Marras, Maffia (40’ pt Badjie), Rizzi, Parodi (36’ pt Donnarumma); Marotta (43’ pt Arsenjevic), Longo. A disposizione: Uccelletti, Bottazzi, Fiorletta, Panunzio. Allenatore: Marco Amelia

CASTELLANZESE (3-5-2): Frigerio; Airaghi (13’ st Selmo), Robbiati, Tordini; Boccadamo, Castelletto, Vernocchi (13’ st Rusconi), Lacchini (23’ st Foglio), Oleoni; Chessa (25’ st Guerrisi), Colombo (13’ st Merkaj). A disposizione: Miglierina, Rausa, Giuliani, Micheri. Allenatore: Ivan Del Prato

ARBITRO: Mattia Romeo di Genova; assistenti Vincenzo Camporeale di Lodi e Andrea Lufi di Lodi

AMMONITI: 42’ pt Marotta (NS), 18’ st Bertini (NS), 21’ st Ramirez (NS)

RECUPERO: 1’ + 0’

RISULTATI 5° GIORNATA – SERIE D GIRONE B

Breno-Chievo 2-2, Brusaporto-Vogherese 2-1, Caldiero-Virtus CiseranoBergamo 1-1, Folgore Caratese-Leon 0-0, Milan Futuro-Scanzorosciate 3-0, NUOVA SONDRIO-CASTELLANZESE 0-8, Oltrepò-Casatese 1-3, Real Calepina-Pavia 3-1, VILLA VALLE-VARESINA 1-1.

Classifica

Folgore Caratese 13, Milan Futuro 11, Real Calepina e Chievo 10, Brusaporto* 9, Villa Valle*, Breno e Caldiero 7, CASTELLANZESE, Virtus CiseranoBergamo, Casatese Merate e Oltrepò** 6, Leon 5, VARESINA 4, Scanzorosciate e Pavia 3, Vogherese 2, Nuova Sondrio 0.

*= una partita in meno

**= un punto di penalizzazione