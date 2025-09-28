Clamorosa Castellanzese: Nuova Sondrio battuta 8-0
Incredibile goleada per gli uomini di mister Del Prato che centrano la prima vittoria in campionato sul campo del fanalino di coda
Pomeriggio da ricordare per la Castellanzese, che con una prestazione perfetta ha rifilato ben otto reti al malcapitato Sondrio. La squadra di Ivan Del Prato ha messo in chiaro le cose già a partire dal primo tempo, con le squadre che sono rientrate negli spogliatoi al duplice fischio, sul punteggio di 4-0, con le reti di Boccadamo, Chessa e Colombo, autore di una doppietta. Il risultato maturato al 45’ è stato praticamente replicato nel corso della quarta frazione con altri quattro centri, siglati da Vernocchi, Oleoni, Selmo e da Mario Chessa, che ha bissato il gol del primo tempo. Grazie a questi tre punti, la formazione di Castellanza sale a quota 6 punti, al pari di Virtus CiseranoBergamo, Casatese Merate e Oltrepò (che ha 1 punto di penalizzazione). Continua invece il periodo nero per la squadra allenata da mister Marco Amelia, che rimane ultima in classifica con 0 punti, con un solo gol segnato in cinque giornate e ben 16 subiti. Foto: Mauro Lucchi (Fotografo Ufficiale U.S.D. Castellanzese 1921)
Fischio d’inizio
La Nuova Sondrio inizia con un 3-5-2 con Di Bartolo tra i pali, D’Alpaos, Marie e Ramirez in difesa, a centrocampo spazio a Marras, Maffia e Rizzi, con Parodi e Bertini sulle fasce, in attacco Marotta e Longo. Mister Ivan Del Prato risponde con analogo modulo, con Frigerio tra i pali, Robbiati, Tordini e Airaghi nel reparto arretrato, in mezzo Castelletto, Vernocchi e Lacchini, con Boccadamo e Oleoni ai lati. In avanti Chessa e Colombo. Il direttore di gara è Mattia Romeo di Genova, coadiuvato da Vincenzo Camporeale e Andrea Lufi entrambi di Lodi.
Primo tempo
La prima occasione della partita avviene al 3’ con Chessa che riceve dal limite dell’area e calcia rasoterra con il destro e il tiro finisce di poco fuori. Al 5’ minuto arriva subito il vantaggio neroverde, con Boccadamo che avanza sulla destra e serve Colombo che in area gira con il destro e fa 1-0. Al 15’ Chessa si inserisce sulla fascia destra e mette in mezzo per Boccadamo, che stoppa e poi con il destro incrocia e non lascia scampo a Di Bartolo e fa 2-0. Poco dopo la mezz’ora Chessa scappa in profondità, controlla con il destro e salta sia D’Alpaos e Bertini e calcia in porta, siglando lo 0-3. Un minuto più tardi, Chessa imbecca Colombo, che realizza la personale doppietta e il 4-0 per i neroverdi. Il primo tempo si chiude con questo risultato, dopo un minuto di recupero.
Secondo tempo
Dopo venti secondi dal calcio d’inizio della ripresa, la Castellanzese va in gol per la quinta volta, con una bella semirovesciata di Vernocchi che non lascia scampo a Di Bartolo. All’11’ è la volta di Oleoni, che finalizza un’azione orchestrata da Chessa e una volta ricevuto il pallone sulla sinistra, lo stoppa e calcia col mancino, trovando il 6-0. Al 25’, Mario Chessa trova la personale doppietta: Merkaj ruba palla al limite dell’area e serve Boccadamo, il quale, a sua volta, la passa al 7 che con un tocco sotto insacca il gol del 7-0. Al 37’ arriva anche il definitivo 8-0 segnato da Selmo, al suo primo gol in D con una conclusione precisa, finita in fondo al sacco.
TABELLINO
NUOVA SONDRIO – CASTELLANZESE 0–8 (0-4)
RETI: 6’ pt Colombo (C), 16’ pt Boccadamo (C), 31’ pt Chessa (C), 32’ pt Colombo (C), 1’ st Vernocchi (C), 11’ st Oleoni (C), 25’ st Chessa (C), 37’ st Selmo (C)
NUOVA SONDRIO (3-5-2): Di Bartolo; D’Alpaos (17’ st Klain), Marie, Ramirez (1’ st Saraiva); Bertini, Marras, Maffia (40’ pt Badjie), Rizzi, Parodi (36’ pt Donnarumma); Marotta (43’ pt Arsenjevic), Longo. A disposizione: Uccelletti, Bottazzi, Fiorletta, Panunzio. Allenatore: Marco Amelia
CASTELLANZESE (3-5-2): Frigerio; Airaghi (13’ st Selmo), Robbiati, Tordini; Boccadamo, Castelletto, Vernocchi (13’ st Rusconi), Lacchini (23’ st Foglio), Oleoni; Chessa (25’ st Guerrisi), Colombo (13’ st Merkaj). A disposizione: Miglierina, Rausa, Giuliani, Micheri. Allenatore: Ivan Del Prato
ARBITRO: Mattia Romeo di Genova; assistenti Vincenzo Camporeale di Lodi e Andrea Lufi di Lodi
AMMONITI: 42’ pt Marotta (NS), 18’ st Bertini (NS), 21’ st Ramirez (NS)
RECUPERO: 1’ + 0’
RISULTATI 5° GIORNATA – SERIE D GIRONE B
Breno-Chievo 2-2, Brusaporto-Vogherese 2-1, Caldiero-Virtus CiseranoBergamo 1-1, Folgore Caratese-Leon 0-0, Milan Futuro-Scanzorosciate 3-0, NUOVA SONDRIO-CASTELLANZESE 0-8, Oltrepò-Casatese 1-3, Real Calepina-Pavia 3-1, VILLA VALLE-VARESINA 1-1.
Classifica
Folgore Caratese 13, Milan Futuro 11, Real Calepina e Chievo 10, Brusaporto* 9, Villa Valle*, Breno e Caldiero 7, CASTELLANZESE, Virtus CiseranoBergamo, Casatese Merate e Oltrepò** 6, Leon 5, VARESINA 4, Scanzorosciate e Pavia 3, Vogherese 2, Nuova Sondrio 0.
*= una partita in meno
**= un punto di penalizzazione
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.