Colpo a Varese in centro: rapinata gioielleria in corso Matteotti

Rapina a mano armata in centro a Varese nella tarda mattinata di mercoledì. Ad essere colpita la gioielleria “Fiocco gioielli” in Corso Matteotti.

Da una prima ricostruzione operata dalla Polizia di Stato intorno alle 11.30 una persona è entrata all’interno del negozio armata di una pistola. Non è chiaro se si trattasse di un’arma giocattolo o altro, sta di fatto che l’uomo ha intimato al personale di farsi aprire la cassaforte per accaparrarsi il contenuto, al momento non ancora quantificato.

Il rapinatore è poi sparito.

Sul posto si sono precipitate le auto delle Volanti. Sono in corso indagini: in casi come questi sono fondamentali le telecamere e le prime testimonianze sul fatto.

Oltre agli agenti è intervenuta anche un’ambulanza del 118 che ha soccorso la donna minacciata dal rapinatore: si tratta di una 35enne sotto shock che è stata visitata e trasportata successivamente in pronto soccorso all’ospedale di Circolo: non è grave, codice verde per lo spavento.