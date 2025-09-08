Come arredare il bagno nel 2025: idee, stili e soluzioni Leroy Merlin per ogni esigenza

Il bagno è il primo luogo che incontriamo al mattino e l’ultimo che ci accoglie la sera. Oggi più che mai, questo spazio si evolve: da semplice ambiente funzionale diventa un rifugio personale, un’oasi di comfort e bellezza. Le tendenze 2025 premiano ambienti luminosi, ben organizzati e coerenti con il proprio stile di vita.

Ispirazioni d’arredo: lo stile che parla di te

Light Classic: un’eleganza senza tempo che illumina i tuoi spazi

Immagina un bagno elegante, luminoso, ricercato. Lo stile Light Classic nasce dall’incontro tra il fascino neoclassico e la pulizia formale del design contemporaneo. È la scelta ideale per chi desidera un ambiente raffinato ma essenziale, capace di trasmettere calma e armonia.

Nella casa in stile Light Classic, ogni dettaglio è pensato per valorizzare la luce: le pareti bianche amplificano l’ariosità, mentre la boiserie aggiunge un tocco decorativo sobrio e sofisticato. Il pavimento in rovere chiaro posato a spina di pesce italiana restituisce calore e personalità, con un richiamo alle eleganze del passato reinterpretate in chiave attuale.

Anche nel bagno, questo stile si traduce in materiali naturali, colori neutri e linee pulite. Arredi moderni si integrano a elementi classici per creare un ambiente armonico e accogliente. Lo spazio è funzionale ma mai freddo, elegante ma vissuto.

Mobili bagno in legno chiaro o finitura bianca, con linee morbide e dettagli eleganti

Sanitari sospesi dal design essenziale

Docce walk-in, piatti effetto pietra e box trasparenti per esaltare la luminosità

Specchi retroilluminati con profili sottili e luce naturale

Illuminazione regolabile per creare atmosfere rilassanti o dinamiche

Accessori coordinati nei toni dell'ottone satinato o del cromo lucido

Classic Country, calore e semplicità

Materiali naturali e tonalità neutre trasformano il bagno in un luogo di pace. Il legno chiaro, i dettagli in canapa e la luce soffusa creano un ambiente rilassante, ispirato al benessere e alla connessione con la natura. Il bagno diventa quindi un rifugio caldo e familiare. Un richiamo allo stile di campagna, sempre attuale.

Industrial Light Loft; essenzialità urbana con carattere

Uno stile urban deciso ma curato nei dettagli, con rivestimenti effetto cemento, rubinetteria nera opaca e linee geometriche. Perfetto per chi ama un design essenziale, d’impatto e dal carattere metropolitano.

Retro Glam, il fascino di un altro tempo

Colori intensi, elementi déco e superfici lucide si combinano per un risultato scenografico. Uno spazio sorprendente dove la personalità emerge grazie a contrasti audaci e dettagli sofisticati. Il bagno Retro Glam è perfetto per chi ama osare con eleganza e creare un ambiente teatrale e sofisticato.

Sanitari e mobili bagno: soluzioni modulari e di design per ottimizzare ogni spazio.

Docce e vasche: piatti doccia, box moderni, soluzioni walk-in e sistemi di idromassaggio.

Specchi e illuminazione: luce su misura per valorizzare ogni dettaglio.

Accessori coordinati: porta salviette, dispenser, tappeti e organizer per un tocco finale elegante.

Trasformazione vasca in doccia, un servizio pratico e veloce per sostituire la vasca con una doccia moderna, sicura e salvaspazio.

Rinnovo doccia, un intervento rapido e preciso per dare nuova vita alla doccia con box, piatto e rubinetteria di design.

Ristrutturazione completa con ARKY, il servizio chiavi in mano per una ristrutturazione completa e personalizzata: progetto, gestione dei lavori e installazione.

Polizze assicurative: protezione per installazioni, ristrutturazioni e danni accidentali con assistenza inclusa.

