Come cucinare con grani antichi e lievito madre: seconda edizione del corso pratico a Besozzo con lo chef Luigi Caforio

Fa che il cibo sia la tua medicina e che la medicina sia il tuo cibo

Incontri

28 Settembre 2025

La valorizzazione dei grani antichi non è soltanto una scelta produttiva, ma una vera e propria missione. Con questo spirito, l’Impresa Agricola Mariù annuncia la seconda edizione del Corso di Cucina Medicina con Grani Antichi, un’intera giornata dedicata al potere del cibo sano e alla cucina consapevole, guidata dallo chef Luigi Caforio.

Un percorso pratico e immersivo

Il corso si propone come esperienza concreta, durante la quale i partecipanti potranno “mettere le mani in pasta” per scoprire le potenzialità di due varietà preziose: il farro monococco e il Senatore Cappelli. L’obiettivo è mostrare come ingredienti semplici possano trasformarsi in preparazioni sane e gustose.

Il programma prevede:

  • una breve meditazione iniziale per entrare in connessione con sé stessi e con gli ingredienti;
  • un’introduzione ai grani antichi, con spiegazioni sulle proprietà e i benefici nutrizionali;
  • la creazione del lievito madre, cuore di ogni preparazione genuina;
  • la realizzazione di pane e focaccia barese con lievito madre;
  • la preparazione di pizza al taglio, piadine e dolci come biscotti e crostate a base di farro monococco.

Condivisione e convivialità

Non solo formazione, ma anche un’occasione di incontro. Il contributo di partecipazione include la pausa pranzo con un piatto speciale firmato dallo chef Caforio e la degustazione finale di tutte le ricette preparate insieme durante la giornata. Un momento conviviale per celebrare la gioia del cibo vero, tra sapore e benessere.

Iscrizioni e informazioni

Il corso è a numero chiuso, con un massimo di 20 posti disponibili per garantire a tutti i partecipanti la migliore esperienza possibile.
La quota di partecipazione è 85 euro
Per info e prenotazioni, chiamare Maria Rosa al numero 3296579426 oppure Alessandra al numero 3477106541.

